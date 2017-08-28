Дачников рассадят: мэрия поставит в Новосибирске сотню лотков с урожаем

В Новосибирске установят лотки-навесы — пенсионеры смогут бесплатно торговать за ними овощами с дач.


Пенсионеры смогут бесплатно торговать овощами в специально оборудованных лотках
Пенсионеры смогут бесплатно торговать овощами в специально оборудованных лотках


«Это делается для того, чтобы наши дедушки и бабушки-садоводы, вырастив урожай на дачах и получив излишки, не торговали ими где попало, в несанкционированных местах, а продавали их в оборудованных лотках», — рассказал 28 августа начальник городского управления потребительского рынка Виталий Витухин.


Эскизы лотков-навесов уже утверждены
Эскизы лотков-навесов уже утверждены


Контролировать установку лотков во всех районах города будет МУП «Сибирское гостеприимство», которое до недавнего переименования называлось муниципальным предприятием «Гостиница "Северная"». 


«К 10 сентября будем точно знать количество лотков и мест, где мы их установим. Надеемся, к декабрю, край — к весне, обеспечим все районы такими удобными лотками», — отметил Витухин. Он подчеркнул, что места для торговли будут бесплатными.


По предположению чиновника, в городе появится как минимум 50 лотков-навесов, в каждом будет два торговых места.


Городские власти систематически проводят рейды для борьбы с несанкционированной торговлей на улицах города. Как правило, больше всего нареканий возникает к торговцам овощами и фруктами.

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Ольга Власова
Фото Ольги Бурлаковой (1), эскиз предоставлен мэрией Новосибирска (2)

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