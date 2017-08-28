Власти Новосибирска придумали мобильное приложение для поиска могил

Новосибирцы смогут при помощи программы узнавать места захоронения

Мэрия Новосибирска готовит к выпуску мобильное приложение для поиска мест захоронений.





По предварительным данным городских властей, муниципальная информационная система «Ритуал» заработает к концу года.







«Каждый новосибирец сможет сидя за компьютером дома, имея планшет и смартфон, забить туда фамилию, имя, отчество, год рождения или дату смерти и найти место захоронения любого человека. При этом каждый квартал кладбища с дорожками и тропинками будет отражён на экране. Место захоронения будет помечено точкой, поэтому будет абсолютно понятно, как до него дойти», — рассказал 28 августа начальник управления потребительского рынка мэрии Виталий Витухин.







По словам Витухина, основная база данных захоронений была создана ещё в 2006 году. Тогда на неё потратили около 25 млн рублей из городского бюджета. Сейчас специалисты мэрии занимаются обновлением информации и разработкой мобильных приложений для обычных пользователей и работников ритуальной сферы. На это планируется потратить ещё около 1,2 млн рублей.







При работе над базой данных захоронений власти провели мониторинг подобных программ в других регионах. Самый лучший пример для подражания они нашли в Магнитогорске Челябинской области.







«Всё хорошее, что есть в этой программе, мы взяли для формирования отчётов», — пояснил чиновник.





Сейчас в Новосибирске хоронят около 60 процентов умерших, остальных кремируют, рассказывал ранее директор Новосибирского крематория Сергей Якушин. Именно благодаря кремации в городе за последние десять с лишним лет удалось сэкономить 250 га земли, на которых могли бы разместиться шесть кладбищ.