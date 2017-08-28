Открытка шла полгода: жительница Новосибирска получила письмо от Пасхального кролика

Жительница Новосибирска Марина Голубева получила письмо от Пасхального кролика из Германии.







Марина уже получила ответы от Пасхального кролика и английской королевы, в планах — написать письмо шекспировской Джульетте

«Я уже год занимаюсь посткроссингом — это когда люди со всего мира, совершенно незнакомые, обмениваются открытками. Есть такой специальный сайт. И вот однажды где-то на таких сайтах я узнала о существовании адреса такого персонажа, как Пасхальный кролик, которого все знают по католической Пасхе. В Германии это типа нашего Деда Мороза — ему так же все пишут, просят исполнить их желания и получают ответы», — рассказала Голубева корреспонденту НГС.НОВОСТИ.







Кролик удивился поздравлению из далёкой Сибири и прислал девушке ответную открытку





Марина написала Пасхальному кролику перед Пасхой, поздравив его с наступающим праздником. Почти через полгода ей в ответ пришло короткое поздравление — кролик высказал удивление, что получил письмо из такой далёкой страны, поздравил девушку с праздником и вложил в конверт открытку с рисунками того, как кролики готовятся к Пасхе.







Чуть ранее Марина Голубева получила письмо-ответ от британской королевы Елизаветы Второй — как и новосибирская школьница Виктория Калоерова, увлекающаяся изучением английского языка.