Дорогу возле парковки зоопарка перекрыли на четыре дня

28 августа на улице Стасова в Заельцовском районе Новосибирска перекрыли движение — закрытый участок находится рядом с парковкой Новосибирского зоопарка.


Машинам придется 4 дня объезжать дорогу возле зоопарка
Машинам придется 4 дня объезжать дорогу возле зоопарка


«Это связано с проведением МУП города Новосибирска "Горводоканал" работ по ремонту водопровода», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.


Рабочие закрыли движение на улице Стасова — с одной стороны расположен бизнес-центр на Жуковского, 102, а с другой — парковка зоопарка. Улицу откроют для автомобилей 31 августа.


Схема перекрытого участка улицы Стасова
Схема перекрытого участка улицы Стасова


Коммунальщики заканчивают подготовку к зиме — на прошлой неделе до конца лета было перекрыто движение на улице Вертковской из-за ремонта на теплотрассе.

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Елена Громкова
Фото Ольги Бурлаковой (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)

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