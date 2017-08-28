Дорогу возле парковки зоопарка перекрыли на четыре дня

28 августа на улице Стасова в Заельцовском районе Новосибирска перекрыли движение — закрытый участок находится рядом с парковкой Новосибирского зоопарка.





Машинам придется 4 дня объезжать дорогу возле зоопарка





«Это связано с проведением МУП города Новосибирска "Горводоканал" работ по ремонту водопровода», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.





Рабочие закрыли движение на улице Стасова — с одной стороны расположен бизнес-центр на Жуковского, 102, а с другой — парковка зоопарка. Улицу откроют для автомобилей 31 августа.





Схема перекрытого участка улицы Стасова





Коммунальщики заканчивают подготовку к зиме — на прошлой неделе до конца лета было перекрыто движение на улице Вертковской из-за ремонта на теплотрассе.