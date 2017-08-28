Рабочие раскопали теплотрассу и нашли ржавый снаряд

Снаряд нашли рядом с жилыми домами
Снаряд нашли рядом с жилыми домами

Сегодня, 28 августа, во время ремонта теплотрассы в Первомайском районе рабочие наткнулись на металлическую деталь, напоминающую артиллерийский снаряд. 


Как сообщил НГС.НОВОСТИ житель Первомайского района Юрий Михайлов, в первой половине дня он увидел машины сапёров и полицейских, которые стояли возле дома № 20 по улице Тенистой — рядом была разрыта теплотрасса. Мужчина пошёл разузнать, что случилось, и поговорил с сапёром, который работал на месте происшествия. 


«Он сказал, что это не сам снаряд, а оболочка, без гильзы, без взрывчатого вещества, т.е. сама пуля, как говорится. На глаз она как бутылка полтора литра по размерам, чуть потоньше только», — пояснил Юрий Михайлов.


По его словам, сапёр предположил, что этот предмет завезли вместе с грунтом.


В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили, что на месте происшествия работали сотрудники полиции, сапёр и кинолог с собакой. «При проведении земляных работ был обнаружен предмет с элементами коррозии, похожий на снаряд. В ходе проверки установлено, что этот предмет не представляет никакой опасности для жизни и здоровья граждан», — сообщили в полиции.


На месте происшествия
На месте происшествия


Год назад строители наткнулись на ржавый неразорвавшийся снаряд в подвале здания на Красном проспекте, 31. К дому были стянуты экстренные службы, проводилась эвакуация посетителей и сотрудников аптеки, расположенной в этом здании. Как позже пояснил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, находка оказалась боеприпасом 1942 года выпуска.

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Ольга Хмелевская
Фото Юрия Михайлова

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