С лифтами и спальнями: на Южно-Чемском построят первую школу

В жилмассиве «Матрёшкин двор» за последние годы построили 20 домов — теперь будет и школа
В жилмассиве «Матрёшкин двор» за последние годы построили 20 домов — теперь будет и школа

В Южно-Чемском жилмассиве в Кировском районе Новосибирска построят первую школу — проект строительства на улице Виктора Шевелёва, 3 прошёл экспертизу.


«Сейчас очень многое зависит от муниципалитета, который следующим этапом должен получить разрешение на строительство и провести конкурс на выбор подрядчика», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Михаил Постников, директор компании «ВИРА-Строй» — застройщика комплекса «Матрёшкин двор».


Компания разработала проект школы на 1100 учеников площадью более 15,6 тысячи квадратных метров. Она будет состоять из трёх секций высотой 3–4 этажа, в самой высокой из них предусмотрено два пассажирских лифта. Помимо учебных классов, в школе запланированы столовая на 500 мест, две библиотеки с книгохранилищем, актовый зал на 550 мест, медицинский блок и помещения для музея школы. Кроме того, в ней будет три спортзала, стадион и открытые площадки для волейбола и баскетбола и для занятий на гимнастических снарядах.


Школу построят по адресу улица Виктора Шевелёва, 3
Школу построят по адресу улица Виктора Шевелёва, 3


Для начальных классов в школе сделают отдельный блок на 400 учеников — с раздельными спальнями, игровыми комнатами и группами продлённого дня. Также в школе будут спортзал, библиотека, зал хореографии.


В проект уже вложено более 5 млн рублей, отметили в «ВИРЕ-Строй», общая стоимость оценивается в сумму от 800 млн рублей. По программе комплексного социального развития Новосибирска на 2017–2030 годы, из городского бюджета на неё планировалось выделить более 952 млн рублей. В компании подчеркнули, что строить школу будут в государственно-частном партнёрстве.


Застройщики часто участвуют в строительстве крупных социальных объектов внутри микрорайонов, которые они развивают: так, в апреле компания «Сибакадемстрой» сообщала о проектировании школы в микрорайоне «Европейский Берег».

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Лиза Пичугина
Фото Ольги Бурлаковой, иллюстрация предоставлена СК «ВИРА-Строй»

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