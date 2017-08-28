Ледник для мишек: в вольерах с белыми медведями наступила зима

В вольере c белыми медведями в Новосибирском зоопарке им. Р.А. Шило появился генератор льда.





Белые медведи уже оценили подарок





Теперь медведи Кай и Герда могут радоваться снегу даже в жару — первые видеоролики с их реакцией на августовский снег уже появились на YouTube.







Как сообщил зоопарк на своей странице в Facebook, льдогенератор у Кая и Герды появился благодаря нефтяной компании «Роснефть».











Напомним, в июне вокруг вольеров Кая и Герды также появились ограждения из многослойного закалённого стекла. Их установили для того, чтобы избежать несчастных случаев — гости зоопарка постоянно ставили детей на бетонные ограждения вольера.

