Ледник для мишек: в вольерах с белыми медведями наступила зима
В вольере c белыми медведями в Новосибирском зоопарке им. Р.А. Шило появился генератор льда.
Теперь медведи Кай и Герда могут радоваться снегу даже в жару — первые видеоролики с их реакцией на августовский снег уже появились на YouTube.
Как сообщил зоопарк на своей странице в Facebook, льдогенератор у Кая и Герды появился благодаря нефтяной компании «Роснефть».
Напомним, в июне вокруг вольеров Кая и Герды также появились ограждения из многослойного закалённого стекла. Их установили для того, чтобы избежать несчастных случаев — гости зоопарка постоянно ставили детей на бетонные ограждения вольера.
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Ольга Хмелевская
Скрин с видео
Видео youtube.com, пользователь Нина Курбатова