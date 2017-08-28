Ледник для мишек: в вольерах с белыми медведями наступила зима

В вольере c белыми медведями в Новосибирском зоопарке им. Р.А. Шило появился генератор льда.


Белые медведи уже оценили подарок
Белые медведи уже оценили подарок


Теперь медведи Кай и Герда могут радоваться снегу даже в жару — первые видеоролики с их реакцией на августовский снег уже появились на YouTube.


Как сообщил зоопарк на своей странице в Facebook, льдогенератор у Кая и Герды появился благодаря нефтяной компании «Роснефть».



Напомним, в июне вокруг вольеров Кая и Герды также появились ограждения из многослойного закалённого стекла. Их установили для того, чтобы избежать несчастных случаев — гости зоопарка постоянно ставили детей на бетонные ограждения вольера.

У нас есть страничка в «Одноклассниках» — подписывайтесь, там много интересных новостей (и котики!).

Ольга Хмелевская
Скрин с видео
Видео youtube.com, пользователь Нина Курбатова

Прочтений: 8013
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (37)37
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено