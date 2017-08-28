Грибники нашли в лесу под Новосибирском скелет пропавшего мужчины

Скелет лежал в лесу в районе Бердского электромеханического завода

В воскресенье, 27 августа, в бердском лесу нашли человеческий скелет — погибшим оказался мужчина, поиски которого велись с прошлой осени.





Страшную находку очевидцы сделали в лесу за Бердским электромеханическим заводом, сообщили НГС.НОВОСТИ в следственном управлении СКР по Новосибирской области.







У умершего были с собой документы. «Установлено, что это мужчина 1972 года рождения. Пропал в октябре прошлого года», — рассказали в СК.





По предварительным данным, криминала в смерти мужчины нет. «Проверка идёт, устанавливаются обстоятельства», — добавили в Следственном комитете.





Как передаёт издание «Курьер. Среда. Бердск» со ссылкой на собственные источники, останки мужчины нашли грибники. Скелет лежал возле дерева. На костях совсем не осталось плоти, но одежда умершего сохранилась.







В Новосибирске тоже не обходится без страшных находок. Весной из-под пешеходного моста на улице Овражной достали скелет мужчины — им оказался Игорь Кравцов, которого искали с сентября 2016 года.