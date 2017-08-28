Перекрёсток на «Золотой Ниве» встал в пробку из-за сломанного светофора

Днём 28 августа около станции метро «Золотая Нива» образовалась пробка — на перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Кошурникова отключились светофоры.





Скорость потока машин в пробке была не выше 10 км/ч





«В 11:03 сообщили, что светофоры не работают. Туда выехал механик, что случилось — пока неизвестно», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в Специализированном монтажно-эксплуатационном управлении.







Из-за нерабочих светофоров на улице Кошурникова возникла пробка, в 12:00 скорость потока там была не выше 10 км/ч. В соцсетях новосибирцы сообщают, что на перекрёстке уже начал работать регулировщик.





Пробка на перекрёстке улиц Кошурникова и Бориса Богаткова





Недавно — 18 августа — пробка на этом же перекрёстке уже возникала из-за неработающих светофоров.