Улица с историей: три здания в Академгородке решили признать памятниками культуры

Гастроном и универмаг на улице Ильича, 6 в конце 1960-х годов
Гастроном и универмаг на улице Ильича, 6 в конце 1960-х годов

Областное правительство решило признать три известных в Академгородке здания памятниками культуры.


Речь идёт о торговом центре Академгородка, Доме связи и гостинице «Золотая долина» — они расположены на улице Ильича, 6, 8 и 10. На чётной стороне улицы в доме № 4 находится ДК «Академия», но он в перечень не попал.


Проект приказа о новом статусе трёх зданий появился на сайте «Электронная демократия Новосибирской области». Документы разработало управление по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области.


Документ предлагает включить три здания на улице Ильича в перечень выявленных объектов культурного наследия. 


«Утвердить особенности выявленного объекта культурного наследия, являющиеся основанием для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ и подлежащие обязательному сохранению», — отмечается в тексте приказа начальника управления Александра Кошелева. 


«Это типичные памятники архитектуры 60-х годов. Но они были знаковыми в Академгородке, как и улица Ильича в целом. В ландшафтном пространстве эти три здания смотрятся как единое целое. Особо выделить можно торговый центр, который выделялся своей архитектурой. У него в основании рваный серый камень, на фасадах много стекла, есть дворик с фонтаном. Интеллектуальным островком мысли в торговом центре был книжный магазин, который существует до сих пор, — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ директор музея Советского района Анна Лесных. — 


Во второй половине 60-х годов в Монреале на международной выставке торговый центр был удостоен премии. 


Главная ценность здания почты (Дома связи) — это старая вывеска, которую повесили в начале 60-х годов, и она до сих пор сохранилась. 


"Золотая долина" — это единственная гостиница, которая вообще осталась в Советском районе. Плюс ко всему долгое время она была самым высоким зданием в Академгородке». 


Академгородок является объектом культуры регионального значения — статус достопримечательного места микрорайону с населением больше 22 тысяч человек областное правительство присвоило в 2014 году. 


В этом году охранный статус получил жилой район «Красная горка» на улице Богдана Хмельницкого.

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Ольга Власова
Фото dem.nso.ru

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