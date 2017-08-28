Нашли место: между домами около «Берёзовой рощи» началась стройка

На участке будут строить ресторан на 57 мест
На участке будут строить ресторан на 57 мест

В Новосибирске на участке между домами напротив «Берёзовой рощи» начали строить небольшой ресторан.


«Напротив монтажного техникума, со слов рабочих, началась стройка ресторана. И это на зелёном газоне с деревьями, за которым ухаживал муниципалитет. Как можно было разместить впритык к колледжу и между двух жилых домов ресторан? Тем более что напротив уже есть ресторан», — написал в редакцию новосибирец Алексей Егошин.


Читатель уточнил, что ресторан строят на участке между домом на улице Селезнёва, 40 и высоткой на проспекте Дзержинского, 1/1 перед строительно-монтажным колледжем. Через дорогу от площадки — парк «Берёзовая роща». Корреспондент НГС.НОВОСТИ побывал на участке 28 августа — строители заканчивали установку металлического забора вокруг участка. Паспорт объекта корреспондент не увидел.


На муниципальном портале Новосибирска сказано, что 8 августа 2017 года департамент строительства и архитектуры мэрии выдал разрешение на строительство ресторана на 57 мест компании «МАКС НСК». В мэрии подтвердили, что ресторан возведут на этом участке.


Ресторан будет на улице Кошурникова между двумя домами
Ресторан будет на улице Кошурникова между двумя домами


Получить комментарий от компании «МАКС НСК» не удалось — контактные телефоны, указанные в «СПАРК», не отвечали.


Вдоль улицы Кошурникова, недалеко от места будущего ресторана, развернулась одна из самых скандальных строек последних лет: жители дома № 5 возмутились стройкой ТЦ и вырубкой деревьев под своими окнами. Жильцы обратились в суд, и разрешение ООО «Монолит» на строительство торгового центра признали недействительным, но пока шёл процесс, компания переуступила этот участок ООО «Азимут». С тех пор строительство не велось, но участок всё ещё огорожен.

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Ксения Евдокимова
Фото Густаво Зырянова

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