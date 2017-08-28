Нашли место: между домами около «Берёзовой рощи» началась стройка

На участке будут строить ресторан на 57 мест

В Новосибирске на участке между домами напротив «Берёзовой рощи» начали строить небольшой ресторан.





«Напротив монтажного техникума, со слов рабочих, началась стройка ресторана. И это на зелёном газоне с деревьями, за которым ухаживал муниципалитет. Как можно было разместить впритык к колледжу и между двух жилых домов ресторан? Тем более что напротив уже есть ресторан», — написал в редакцию новосибирец Алексей Егошин.







Читатель уточнил, что ресторан строят на участке между домом на улице Селезнёва, 40 и высоткой на проспекте Дзержинского, 1/1 перед строительно-монтажным колледжем. Через дорогу от площадки — парк «Берёзовая роща». Корреспондент НГС.НОВОСТИ побывал на участке 28 августа — строители заканчивали установку металлического забора вокруг участка. Паспорт объекта корреспондент не увидел.







На муниципальном портале Новосибирска сказано, что 8 августа 2017 года департамент строительства и архитектуры мэрии выдал разрешение на строительство ресторана на 57 мест компании «МАКС НСК». В мэрии подтвердили, что ресторан возведут на этом участке.







Ресторан будет на улице Кошурникова между двумя домами





Получить комментарий от компании «МАКС НСК» не удалось — контактные телефоны, указанные в «СПАРК», не отвечали.





Вдоль улицы Кошурникова, недалеко от места будущего ресторана, развернулась одна из самых скандальных строек последних лет: жители дома № 5 возмутились стройкой ТЦ и вырубкой деревьев под своими окнами. Жильцы обратились в суд, и разрешение ООО «Монолит» на строительство торгового центра признали недействительным, но пока шёл процесс, компания переуступила этот участок ООО «Азимут». С тех пор строительство не велось, но участок всё ещё огорожен.