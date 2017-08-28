«У нас население богаче»: глава Хакасии опять сравнил республику с Новосибирской областью

Глава Хакасии с гордостью отметил, что у республики, в отличие от Новосибирска, свой путь развития

Глава Хакасии Виктор Зимин снова сравнил республику с Новосибирской областью — плюсы вновь оказались на стороне Абакана.







Зимин решил вспомнить Новосибирскую область, когда выступал с докладом в зале республиканской филармонии на торжественном собрании работников разреза «Аршановский». Видео выступления 28 августа опубликовало ИА «Хакасия».





«Помните, когда-то я в шутку сказал, что Новосибирск — это... не буду больше повторять, а то опять обидятся. Обозвали так, потому что это связано с сельским хозяйством. Но я пошутил. Но то, что у нас лучше машины, то, что у нас живёт богаче население — это правда», — сказал Зимин.





Он объяснил преимущество Новосибирской области перед Хакасией в производстве только тем, что в Новосибирске «по воле Советского Союза» появилось СО РАН, а во время Второй мировой войны сюда эвакуировали предприятия.





«Мы сами по себе стартовали и за последние годы сделали динамичные шаги», — подчеркнул глава республики.





Первый раз Виктор Зимин решил сравнить Новосибирск с Хакасией весной. Он назвал столицу Сибири «колхозом» и «деревней». Позже в правительстве Хакасии заявили, что «сказанные главой региона слова были изъяты из контекста и обрели другой смысл». НГС.НОВОСТИ проанализировали слова Зимина и трезво сравнили 2 региона и их столицы.