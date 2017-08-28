«У нас население богаче»: глава Хакасии опять сравнил республику с Новосибирской областью

Глава Хакасии с гордостью отметил, что у республики, в отличие от Новосибирска, свой путь развития
Глава Хакасии с гордостью отметил, что у республики, в отличие от Новосибирска, свой путь развития

Глава Хакасии Виктор Зимин снова сравнил республику с Новосибирской областью — плюсы вновь оказались на стороне Абакана.


Зимин решил вспомнить Новосибирскую область, когда выступал с докладом в зале республиканской филармонии на торжественном собрании работников разреза «Аршановский». Видео выступления 28 августа опубликовало ИА «Хакасия». 


«Помните, когда-то я в шутку сказал, что Новосибирск — это... не буду больше повторять, а то опять обидятся. Обозвали так, потому что это связано с сельским хозяйством. Но я пошутил. Но то, что у нас лучше машины, то, что у нас живёт богаче население — это правда», — сказал Зимин.


Он объяснил преимущество Новосибирской области перед Хакасией в производстве только тем, что в Новосибирске «по воле Советского Союза» появилось СО РАН, а во время Второй мировой войны сюда эвакуировали предприятия. 


«Мы сами по себе стартовали и за последние годы сделали динамичные шаги», — подчеркнул глава республики.


Первый раз Виктор Зимин решил сравнить Новосибирск с Хакасией весной. Он назвал столицу Сибири «колхозом» и «деревней». Позже в правительстве Хакасии заявили, что «сказанные главой региона слова были изъяты из контекста и обрели другой смысл». НГС.НОВОСТИ проанализировали слова Зимина и трезво сравнили 2 региона и их столицы.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — его лично ведёт наш главный редактор, отбирая туда самые важные новости со своими комментариями.

Ольга Власова
Скриншот видео 19rus.info

Прочтений: 5021
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (107)107
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено