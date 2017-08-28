Как цунами: над Обью повис необычный туман

Утром 28 августа над Обью в пригороде Новосибирска навис необычный туман.


Туман похож на цунами
Туман похож на цунами


Природное явление в районе острова Кудряш на Оби корреспондент НГС.НОВОСТИ сфотографировала около 8:30.


«Действительно, август среди летних месяцев самый туманный. Это связано с тем, что максимум температуры пройден и она начинает понижаться. Температура понижается, а относительная влажность возрастает вплоть до точки росы, то есть туманообразования. Ещё нужно, чтобы при стабильной воздушной массе не было сильного ветра, была ясная погода и воздух не должен быть сильно сухим», — рассказал НГС.НОВОСТИ заведующий отделом информационных технологий Сибирского регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института Росгидромета Валерий Токарев.


В соцсетях горожане, которые утром заметили туман, сравнивают необычное явление с цунами.


В начале августа новосибирцы уже замечали красивый утренний туман — тогда он окутал город, и не было видно даже соседних домов.

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Ксения Евдокимова
Фото Юлии Шипициной

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