В крупнейшей новосибирской сети фастфуда нашли пиццу с нарушениями

Владельцы NYP посчитали, что их новосибирские франчайзи делают неправильную пиццу
Владельцы NYP посчитали, что их новосибирские франчайзи делают неправильную пиццу

Компания ООО «Нью-Йорк Пицца Франчайзинг» объявила о расторжении договоров коммерческой концессии с двумя партнёрами сети New York Pizza, которым принадлежат в общей сложности пять заведений в Новосибирске и пригородах. 


«Мы сожалеем, что возникла такая ситуация, но для нас приоритетом является качество нашей продукции и соблюдение единых стандартов в сети ресторанов», — заявила управляющий партнёр NYP Евгения Головкова.


Как сказано в официальном заявлении «Нью-Йорк Пицца Франчайзинг», ООО «Открытие» и «Открытие-2» (оба принадлежат одному и тому же владельцу) запрещено использовать торговую марку New York Pizza в коммерческих целях c 1 сентября 2017 года. 


В качестве причин такого жёсткого решения приводятся «неоднократные нарушения стандартов комплекса исключительных прав, в том числе стандартов сервиса, авторских рецептур, нарушения в сфере маркетинговой политики, а также использование несогласованных договором ингредиентов в приготовлении пиццы».


Попавшая под санкции пиццерия на перекрёстке Красного проспекта и улицы Фрунзе
Попавшая под санкции пиццерия на перекрёстке Красного проспекта и улицы Фрунзе


Попавшим под санкции франчайзи NYP принадлежат сейчас в общей сложности три пиццерии в Новосибирске (на улице Фрунзе, 4, в МФК «Сан Сити» и на улице Забалуева, 49/1), а также в Краснообске (в доме № 244) и Бердске (на улице Ленина, 41«а»).


Уведомление о разрыве договора было направлено франчайзи ещё 1 августа. После 1 сентября все эти заведения могут продолжить работу, однако не смогут использовать торговый знак NYP — то есть им придётся не только сменить вывески, но и убрать из зала все логотипы NYP, а также перестать пользоваться фирменной символикой NYP.


New York Pizza — крупнейшая в Новосибирске сеть фастфуда. Сейчас вместе с попавшими под санкции заведениями под этим брендом работают 19 кафе быстрого обслуживания. Также в городе работают три кафе New York Pizza Novosibirsk — они не входят в сеть NYP. Владельцам бренда NYP в Новосибирске принадлежит семь заведений, остальные открыты по франчайзингу. 


Это уже второй в этом месяце скандал, связанный с использованием торгового знака. На прошлой неделе семь заведений сети Traveler's Coffee, принадлежащих новосибирской компании ООО «Трэвэлерс кофе», были вынуждены задрапировать или снять вывески из-за угрозы судебного преследования.

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Стас Соколов
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