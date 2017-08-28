В Новосибирск придёт жаркая погода без дождей

В ближайшие дни новосибирцы смогут снова загорать на пляжах

В ближайшие три дня в Новосибирской области сохранится тёплая погода без дождей.







«Будем находиться в области повышенного атмосферного давления, поэтому осадки маловероятны, за исключением крайних западных и юго-западных районов области», — рассказал НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.





По словам синоптиков,





воздух днём будет прогреваться до +22...+28 градусов. Ночью столбик термометра будет показывать от +4…+9 градусов до +13…+14 градусов тепла.





Сегодня, 28 августа, в Новосибирске малооблачно, днём +24…+26 градусов тепла.





В прошедшие выходные в регионе преобладали воздушные массы из районов среднего Урала и европейской России. На улице было жарко, и многие горожане ринулись на пляжи. Некоторые новосибирцы устроили себе отдых и вовсе с пятницы.