В Новосибирск придёт жаркая погода без дождей

В ближайшие дни новосибирцы смогут снова загорать на пляжах 
В ближайшие дни новосибирцы смогут снова загорать на пляжах 

В ближайшие три дня в Новосибирской области сохранится тёплая погода без дождей. 


«Будем находиться в области повышенного атмосферного давления, поэтому осадки маловероятны, за исключением крайних западных и юго-западных районов области», — рассказал НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


По словам синоптиков, 


воздух днём будет прогреваться до +22...+28 градусов. Ночью столбик термометра будет показывать от +4…+9 градусов до +13…+14 градусов тепла. 


Сегодня, 28 августа, в Новосибирске малооблачно, днём  +24…+26 градусов тепла. 


В прошедшие выходные в регионе преобладали воздушные массы из районов среднего Урала и европейской России. На улице было жарко, и многие горожане ринулись на пляжи. Некоторые новосибирцы устроили себе отдых и вовсе с пятницы. 

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Ольга Власова
Фото Татьяны Фатеевой

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