Карантин по бешенству ввели в трёх новосибирских поселках

Карантин ввели на два месяца

В Новосибирской области установили на два месяца карантин по бешенству — лисицы могут заразить этой болезнью кошек и собак.





Карантин ввели с 28 августа по 28 октября в Большеникольском сельсовете Чулымского района. В зону попали посёлки Зырянка, Покровское и cело Малоникольское Чулымского района. Соответствующее распоряжение губернатора опубликовано на сайте областного правительства.





«Это время будет действовать запрет на проведение выставок собак и кошек, выводов и натаски собак, торговлю домашними животными. Также нельзя будет отлавливать животных, в том числе диких, и вывозить их в зоопарки», — говорится в документе.





Губернатор рекомендовал департаменту по охране животного мира Новосибирской области снизить на территории Большеникольского сельсовета численность лисицы и корсака, чтобы бездомные кошки и собаки не смогли заразиться от них бешенством.





Этим летом Новосибирской области также угрожала вспышка вируса африканской чумы свиней. Очаг находился в соседней Омской области. Проникновение вируса удалось не допустить — в новосибирском Россельхознадзоре заявили, что строго контролируют перевозки животных из Омской области.