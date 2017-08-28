Карантин по бешенству ввели в трёх новосибирских поселках

Карантин ввели на два месяца 
Карантин ввели на два месяца 

В Новосибирской области установили на два месяца карантин по бешенству — лисицы могут заразить этой болезнью кошек и собак.


Карантин ввели с 28 августа по 28 октября в Большеникольском сельсовете Чулымского района. В зону попали посёлки Зырянка, Покровское и cело Малоникольское Чулымского района. Соответствующее распоряжение губернатора опубликовано на сайте областного правительства. 


«Это время будет действовать запрет на проведение выставок собак и кошек, выводов и натаски собак, торговлю домашними животными. Также нельзя будет отлавливать животных, в том числе диких, и вывозить их в зоопарки», — говорится в документе. 


Губернатор рекомендовал департаменту по охране животного мира Новосибирской области снизить на территории Большеникольского сельсовета численность лисицы и корсака, чтобы бездомные кошки и собаки не смогли заразиться от них бешенством.


Этим летом Новосибирской области также угрожала вспышка вируса африканской чумы свиней. Очаг находился в соседней Омской области. Проникновение вируса удалось не допустить — в новосибирском Россельхознадзоре заявили, что строго контролируют перевозки животных из Омской области.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — его лично ведёт наш главный редактор, отбирая туда самые важные новости со своими комментариями.

Ольга Власова
Фото Ивана Рейзвих

Прочтений: 3664
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (11)11
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено