В массовом ДТП на Северном объезде сошлись четыре автомобиля





Авария случилась поздно вечером на Северном объезде

Под Новосибирском на трассе не поделили дорогу четыре автомобиля — они получили серьёзные повреждения, пострадала женщина.





ДТП случилось поздно вечером 27 августа на Северном объезде в районе озера Старица. При движении в сторону Пашино столкнулись Mazda Demio, Toyota Funcargo, Honda и ВАЗ-2114, сообщают очевидцы в социальных сетях.





По предварительной информации, в аварии пострадала женщина. На месте работала бригада реанимации.





НГС.НОВОСТИ выясняют обстоятельства этого ДТП и расскажут подробности в ближайшее время.





9:35





Как пояснили в отделении пропаганды управления ГИБДД Новосибирской области, авария произошла в 21:10 на 35-м километре Северного объезда. По уточнённым данным, в ДТП сошлись Nissan Wingroad, Mazda Demio, Toyota Funcargo и ВАЗ-2114. Все они ехали со стороны Колывани к Новосибирску.







Авария началась с того, что 45-летний водитель «Ниссана» столкнулся с «Маздой». После этого первую машину отбросило в ВАЗ, а вторую — в «Тойоту».







«Пострадала женщина — водитель "Мазды Демио". Она ударилась головой», — уточнили в ГИБДД.







В Госавтоинспекции добавили, что водитель «Ниссана» отказался от проверки на состояние опьянения.







Аварии с участием нескольких автомобилей на дорогах под Новосибирском происходят нередко. Несколько дней назад подобное ДТП случилось на Ордынской трассе. Тогда обошлось без жертв, травмы получили два человека.