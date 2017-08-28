В массовом ДТП на Северном объезде сошлись четыре автомобиля


Авария случилась поздно вечером на Северном объезде 
Авария случилась поздно вечером на Северном объезде 

Под Новосибирском на трассе не поделили дорогу четыре автомобиля — они получили серьёзные повреждения, пострадала женщина. 


ДТП случилось поздно вечером 27 августа на Северном объезде в районе озера Старица. При движении в сторону Пашино столкнулись Mazda Demio, Toyota Funcargo, Honda и ВАЗ-2114, сообщают очевидцы в социальных сетях. 


По предварительной информации, в аварии пострадала женщина. На месте работала бригада реанимации. 


НГС.НОВОСТИ выясняют обстоятельства этого ДТП и расскажут подробности в ближайшее время. 


9:35


Как пояснили в отделении пропаганды управления ГИБДД Новосибирской области, авария произошла в 21:10 на 35-м километре Северного объезда. По уточнённым данным, в ДТП сошлись Nissan Wingroad, Mazda Demio, Toyota Funcargo и ВАЗ-2114. Все они ехали со стороны Колывани к Новосибирску.


Авария началась с того, что 45-летний водитель «Ниссана» столкнулся с «Маздой». После этого первую машину отбросило в ВАЗ, а вторую — в «Тойоту».


«Пострадала женщина — водитель "Мазды Демио". Она ударилась головой», — уточнили в ГИБДД.


В Госавтоинспекции добавили, что водитель «Ниссана» отказался от проверки на состояние опьянения.


Аварии с участием нескольких автомобилей на дорогах под Новосибирском происходят нередко. Несколько дней назад подобное ДТП случилось на Ордынской трассе. Тогда обошлось без жертв, травмы получили два человека. 

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Ольга Власова
Фото vk.com/act54

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