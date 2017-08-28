Джип Skoda решили собирать в России

Компания Skoda Auto решила собирать свой первый крупный внедорожник Kodiaq на заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба автопроизводителя.





Сборка начнется в первом квартале 2018 года на мощностях Горьковского автозавода, где и базируется площадка концерна Volkswagen. «Локальное производство всегда играло ключевую роль в долгосрочной стратегии развития. Решение о запуске локального производства нашего первого большого внедорожника стало большим достижением и серьёзным шагом, — отметил член совета директоров компании Михаэль Оэльеклаус.





Напомним, кроссовер Kodiaq начали продавать в России с 1 июня. Пока его завозят из-за рубежа, автомобиль стоит от 2 000 000 руб. С началом местной сборки компания обещает вывести на рынок дешевую версию кроссовера за 1 500 000 руб. Это будет вариант с передним приводом и 1,4-литровым турбомотором.







В Новосибирске автомобили Skoda продают два дилера — компании «Альт-Парк» и «Автомир Богемия Новосибирск».







