Джип Skoda решили собирать в России

Компания Skoda Auto решила собирать свой первый крупный внедорожник Kodiaq на заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба автопроизводителя. 


Сборка начнется в первом квартале 2018 года на мощностях Горьковского автозавода, где и базируется площадка концерна Volkswagen. «Локальное производство всегда играло ключевую роль в долгосрочной стратегии развития. Решение о запуске локального производства нашего первого большого внедорожника стало большим достижением и серьёзным шагом, —  отметил член совета директоров компании Михаэль Оэльеклаус.


Напомним, кроссовер Kodiaq начали продавать в России с 1 июня. Пока его завозят из-за рубежа, автомобиль стоит от 2 000 000 руб. С началом местной сборки компания обещает вывести на рынок дешевую версию кроссовера за 1 500 000 руб. Это будет вариант с передним приводом и 1,4-литровым турбомотором.


В Новосибирске автомобили Skoda продают два дилера — компании «Альт-Парк» и «Автомир Богемия Новосибирск».


Джип Skoda решили собирать в России (фото)


НГС.АВТО
Фото Skoda Auto

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