Новосибирцы устроили давку из-за бесплатного мороженого

Тысячи новосибирцев пришли поучаствовать в акции

Сегодня в парке культуры и отдыха «Берёзовая роща» в Дзержинском районе Новосибирска состоялся розыгрыш от компании «Инмарко». Во время акции всем присутствующим раздавали бесплатное мороженое, из-за чего образовалась сильная давка.





«На мероприятии было около тысячи человек. Люди заполнили всю площадку у главной сцены. Мороженое людям раздавали дважды. При этом кидали это мороженое как собакам, а люди лезли и взрослые и маленькие. Была сильная давка возле сцены, все лезли туда, чтобы получить мороженое», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец событий.







По словам очевидца, взрослые не торопились поделиться мороженым с детьми. Пострадавших в давке не было, но многие родители торопились вывести детей из толпы.







«Люди как стадо — толпой побежали к сцене после слов ведущего. Кто поумнее — стояли в стороне. Видел, как мужчина ребенка вывел из толпы, которого там чуть не раздавили», — рассказывает очевидец.





Бесплатное мороженое доставалось всем кто пришел на мероприятие





Очереди за товарами со скидкой выстраиваются в Новосибирске регулярно. В пятницу вечером, например, не меньше 500 человек собрались у магазина «Фрау Техника» на площади Маркса. А в субботу новосибирцы выстроились в очередь за дешёвой пиццей и были готовы ждать заказа по 5 часов.

