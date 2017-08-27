Новосибирцы устроили давку из-за бесплатного мороженого

Тысячи новосибирцев пришли поучаствовать в акции
Тысячи новосибирцев пришли поучаствовать в акции

Сегодня в парке культуры и отдыха «Берёзовая роща» в Дзержинском районе Новосибирска состоялся розыгрыш от компании «Инмарко». Во время акции всем присутствующим раздавали бесплатное мороженое, из-за чего образовалась сильная давка. 


«На мероприятии было около тысячи человек. Люди заполнили всю площадку у главной сцены. Мороженое людям раздавали дважды. При этом кидали это мороженое как собакам, а люди лезли и взрослые и маленькие. Была сильная давка возле сцены, все лезли туда, чтобы получить мороженое», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец событий.


По словам очевидца, взрослые не торопились поделиться мороженым с детьми. Пострадавших в давке не было, но многие родители торопились вывести детей из толпы. 


«Люди как стадо — толпой побежали к сцене после слов ведущего. Кто поумнее — стояли в стороне. Видел, как мужчина ребенка вывел из толпы, которого там чуть не раздавили», — рассказывает очевидец. 


Бесплатное мороженое доставалось всем кто пришел на мероприятие


Очереди за товарами со скидкой выстраиваются в Новосибирске регулярно. В пятницу вечером, например, не меньше 500 человек собрались у магазина «Фрау Техника» на площади Маркса. А в субботу новосибирцы выстроились в очередь за дешёвой пиццей и были готовы ждать заказа по 5 часов.

Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 140 символах.

Александр Сильченко 
Фото и видео предоставлены читателями

Прочтений: 5416
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (25)25
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено