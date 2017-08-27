Сотни машин встали в медленной пробке из-за ремонта дороги под Новосибирском

Пробка растянулась на несколько километров
Пробка растянулась на несколько километров

Вечером 27 августа машины из-за ремонтных работ попали в затор на трассе М-52. Около 20:00, по информации очевидцев на дороге собралась длинная пробка. Затор начинался от Искитима. Скорость потока не превышала 3 км/ч. 


 «Стоим в пробке больше двух часов она началась от Искитима и думаю до Бердска. Ей просто нет конца. Видимо все из-за ремонта дороги, вместо того что бы занять одну полосу они заняли две и не понимают, как регулировать движение. Мы уезжали в четверг, и пробка тут уже была, видимо все три дня стоят», — сообщает очевидец Егор Вялков. 


Если вы стали свидетелем этого затора, присылайте фото и видео с места событий в нашу редакцию через сервис «Сообщи свою новость», на почту news@ngs.ru, в мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8-923-157-0000. 

Длинные пробки — не редкость для Новосибирска. Утром 25 августа машины из-за ДТП попали в затор на Плехановском жилмассиве в Новосибирске. Затор начинался недалеко от улицы Гоголя, а заканчивался в районе улицы Кропоткина — здесь была авария.


Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».

Александр Сильченко 
Фото предоставлено читателями НГС

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