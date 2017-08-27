Водителю «Ижа» стало плохо за рулём и он врезался во встречную «Тойоту»
У водителя «Ижа» случился эпилептический припадок, и мужчина попал в аварию в Заельцовском районе Новосибирска.
«Иж Ода» и Toyota Harrier столкнулись в 15:20 на улице Северной напротив здания на Дачной, 62/2.
«Участники двигались навстречу друг другу: "Иж" со стороны Красного проспекта, Toyota — со стороны Дачной. Вдруг водителю "Ижа" стало плохо, и он выехал на "встречку", задев иномарку по касательной», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».
В аварии у «Ижа» вырвало колесо, и он остановился на обочине, а у «Хариера» повреждён бок и пробито колесо.
«После аварии водитель «Хариера» подошёл к «Ижу». Он заметил, что водителю машины плохо — его трясло и шла пена изо рта. Мужчине вызвали "скорую помощь", но ему стало лучше до приезда медиков», — сказали в «Автоспасе».
Одна из похожих аварий произошла в конце июля: «Ниссан» и «Инфинити» жёстко столкнулись возле Первомайского сквера из-за того, что водителю «Ниссана» стало плохо за рулём. У мужчины был приступ эпилепсии.
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Ксения Евдокимова
Фото vk.com/avtospas54rus