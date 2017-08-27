Три сибирячки с вызывающими танцами прошли в проект ТНТ

Юлианна Кобцева прошла в проект «Танцы»
Юлианна Кобцева прошла в проект «Танцы»

Вечером 26 августа в эфир вышел выпуск проекта «Танцы» на ТНТ — туда попали три новосибирские девушки.


В этом году в жюри конкурса вошли Мигель, Ольга Бузова, Сергей Светлаков и хореограф Татьяна Денисова. Кроме местных жителей в кастинге в Новосибирске участвовали танцоры из Москвы, Харькова, Красноярска и других городов, а также из Алтайского края.


Первой участницей 4-го сезона проекта из Новосибирска стала 20-летняя Мару (Мария Лебедева) из школы танцев Fraules Dance Centre. Девушка показала танец в стиле dancehall и очень понравилась Ольге Бузовой. Ещё одна сибирячка — 22-летняя Dolmi (Анастасия Долматова) понравилась Мигелю и прошла в проект с танцем в стиле twerk.



Покорила жюри и 24-летняя Юлианна Кобцева с танцем в стиле high heels — провокационный танец, который девушка исполнила на высоких каблуках. «Горячая штучка!» — оценила выступление Юлии хореограф Татьяна Денисова.


«Довольна! Завелась, это самое главное — энергия. Меня зал зарядил, думаю, некоторые ошибочки будут незаметны. Я уверена, что всё хорошо», — сказала девушка ведущей проекта Ляйсан Утяшевой.


Ранее Юлия уже попадала в проект «Танцы» в 2014 году с композицией в стиле контемпорари (современный танец), но в финал не прошла.



Одними из самых ярких участниц прошлых сезонов проекта стали новосибирские танцовщицы Софа Кольбедюк и Анна Ивкина. Софа — участница команды Fraules Team в «Танцах» 2015 года — попала в команду Егора Дружинина с танцем в стиле денсхолл и тверк, а Анна Ивкина покорила жюри танцем в стиле реггетон. К сожалению, обе девушки не дошли до финала.

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Ксения Евдокимова
Скриншот instagram.com/kobtseva
Видео youtube.com, канал Top Prime

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