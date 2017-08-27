Фонтан в зоопарке стал ярко-синего цвета

Днём 27 августа вода в фонтане в Новосибирском зоопарке стала ярко-синего цвета. Воду в фонтане покрасил руководитель проекта «Простая наука» Михаил Демидов.


Вода в фонтане стала ярко-синей
Вода в фонтане стала ярко-синей


«Вещество интересное — это основной химический индикатор, называется бромкрезоловый зелёный. На этот фонтан в 15 тысяч литров понадобилось 30 граммов вещества и литр спирта. Изначально порошок цветом как грязная мука, когда в спирте растворяем — становится красным, а потом этот раствор выливаем и вода становится синей или голубой», — рассказал НГС.НОВОСТИ Михаил Демидов.


Бромкрезоловый зелёный развели спиртом и раствор стал красным
Бромкрезоловый зелёный развели спиртом и раствор стал красным


Раствор выливают в фонтан — вода становится тёмно-синей
Раствор выливают в фонтан — вода становится тёмно-синей


Михаил Демидов заверил, что вещество абсолютно безвредное и если потрогать такую воду, на руках краски не останется. Вода в фонтане будет такого цвета три-четыре дня, пока её не сольют.


Раствор распространился по фонтану и постепенно вся вода стала ярко-синей
Раствор распространился по фонтану и постепенно вся вода стала ярко-синей


Михаил Демидов не первый раз красит фонтан в зоопарке — в 2015 году вода там становилась ярко-зелёной. Мужчина использовал флуоресцеин натрия, который также называется уранин. «Он безвреден абсолютно для человека, медицински разрешен, применяется в теплосетях для поиска утечек. Если он попадёт в питьевую воду, ничего человеку не будет», — рассказывал Демидов.

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Ксения Евдокимова
Фото Густаво Зырянова

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