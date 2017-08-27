Стёкла взрывались: вспыхнула квартира в девятиэтажке на Адриена Лежена
Утром 27 августа в девятиэтажке на Адриена Лежена, 3/1 в Дзержинском районе Новосибирска вспыхнул балкон.
«Я проснулась от шума — стёкла взрывались, — и увидела огонь. Сначала подумала, что мой балкон горит. Разбудила семью, позвонили пожарным и пошли на улицу», — рассказала НГС.НОВОСТИ в переписке в соцсети «ВКонтакте» жительница дома Юлия.
Женщина говорит, что пожар у её соседей на шестом этаже начался приблизительно в 6 утра. Предположительно, возгорание началось с балкона.
«Соседи были дома и тоже выбежали. Пострадавших нет», — говорит жительница дома.
Жительнице соседнего дома удалось снять видео пожара. Женщина уточнила, что увидела огонь на балконе в 5:45. На ролике видно, что очень сильно горит балкон на шестом этаже, а из окон квартиры идёт дым. Тушить квартиру приехали пожарные на двух машинах.
Один из пожаров в многоэтажке, начавшихся с балкона, случился 27 мая. Хозяин квартиры тогда рассказал НГС.НОВОСТИ, что к ним на балкон залетела сигнальная ракета — мужчина нашёл обгоревшую гильзу от неё.
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Ксения Евдокимова
Скриншот с видео (1), фото Ивана Брухно (2), Анастасии Власовой (3)
Видео Анастасии Власовой