Стёкла взрывались: вспыхнула квартира в девятиэтажке на Адриена Лежена

Пожар на шестом этаже девятиэтажки
Пожар на шестом этаже девятиэтажки

Утром 27 августа в девятиэтажке на Адриена Лежена, 3/1 в Дзержинском районе Новосибирска вспыхнул балкон.


«Я проснулась от шума — стёкла взрывались, — и увидела огонь. Сначала подумала, что мой балкон горит. Разбудила семью, позвонили пожарным и пошли на улицу», — рассказала НГС.НОВОСТИ в переписке в соцсети «ВКонтакте» жительница дома Юлия.


Женщина говорит, что пожар у её соседей на шестом этаже начался приблизительно в 6 утра. Предположительно, возгорание началось с балкона.


«Соседи были дома и тоже выбежали. Пострадавших нет», — говорит жительница дома.


Утром очевидец заметил много дыма в районе «Золотой Нивы»
Утром очевидец заметил много дыма в районе «Золотой Нивы»


Дом на Адриена Лежена, 3/1 после пожара
Дом на Адриена Лежена, 3/1 после пожара


Жительнице соседнего дома удалось снять видео пожара. Женщина уточнила, что увидела огонь на балконе в 5:45. На ролике видно, что очень сильно горит балкон на шестом этаже, а из окон квартиры идёт дым. Тушить квартиру приехали пожарные на двух машинах.



Один из пожаров в многоэтажке, начавшихся с балкона, случился 27 мая. Хозяин квартиры тогда рассказал НГС.НОВОСТИ, что к ним на балкон залетела сигнальная ракета — мужчина нашёл обгоревшую гильзу от неё.

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Ксения Евдокимова
Скриншот с видео (1), фото Ивана Брухно (2), Анастасии Власовой (3)
Видео Анастасии Власовой

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