В «СИБЭКО» назвали причины пожара на ТЭЦ-2

ТЭЦ-2 после пожара вчера вечером
ТЭЦ-2 после пожара вчера вечером

27 августа в АО «Сибирской энергетической компании» рассказали о причинах вчерашнего пожара на ТЭЦ-2 в Ленинском районе Новосибирска.


«Основной причиной возгорания транформатора 6Т на ТЭЦ-2 стало повреждение высоковольтного ввода, в результате которого произошла разгерметизация оборудования и выброс масла», — рассказала начальник отдела по связям с общественностью АО «СИБЭКО» Елена Погодаева.


Она добавила, что такое технологическое нарушение нетипично в работе станций энергокомпании. «На предприятии проводится детальный анализ произошедшего, после чего будет составлен специальный план для профилактики подобных ситуаций», — пояснили в «СИБЭКО».


Напомним, что 26 августа в 21:18 на ТЭЦ-2 загорелся трансформатор № 6 — НГС.НОВОСТИ вели подробный онлайн-репортаж произошедшего. Читатели сообщили о как минимум двух взрывах на территории подстанции, после чего свет погас в более тысячи домов и учреждений — без электричества остались 18,3 тысячи горожан.


Площадь пожара составила 50 квадратных метров, на месте происшествия работали 50 сотрудников МЧС и более 20 спецмашин. На месте ЧП до утра дежурили спасатели, которые контролировали охлаждение трансформатора.


Теперь компания «СИБЭКО» начнёт убирать повреждённое оборудование и заменять его новым. Электричество в домах Ленинского района восстановлено, системы энерго- и теплоснабжения на станции работают в штатном режиме, доложили в компании.

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Ксения Евдокимова
Фото Густаво Зырянова

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