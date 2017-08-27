Фоторепортаж: Новосибирский зоопарк отмечает 70-летний юбилей

Сегодня Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило отмечает 70-летний юбилей. С 11 часов в зоопарке и около входа в него начались конкурсы, мастер-классы, дегустации.





На юбилее зоопарка собрались горожане всех возрастов





Главная площадка праздника, сцена, разместится у центрального фонтана — здесь в течение всего дня будут выступать музыкальные коллективы. Также в зоопарке организуют несколько интерактивных площадок.





«Центральная аллея зоопарка на весь день станет "Аллеей знаний", здесь будут проходить викторины и разнообразные игры, будут работать мастерские, в которых всех желающих научат делать замечательные фигурки животных из всевозможных материалов», — говорили в зоопарке.





Дети поздравляют зоопарк с юбилеем





Поздравить зоопарк пришли губернатор Владимир Городецкий и мэр Новосибирска Анатолий Локоть





«Предыстория нашего зоопарка начинается в 1933 году, тогда в состав новосибирской агробиостанции входил зоосад. Его научным руководителем был Максим Зверев, он и стал инициатором открытия в нашем городе зоопарка. С 1969 года, почти полвека, его возглавлял Ростислав Шило. Он создал мировую славу учреждению, которое стало одной из главных достопримечательностей города. Сегодня наш зоопарк отмечает свое 70-летие. Безусловно, он — один из лучших в стране, это любимое место новосибирцев и гостей города. От души желаю благополучия и процветания нашему любимому новосибирскому зоопарку!» — поздравил зоопарк с юбилеем Анатолий Локоть в соцсетях.





На главной сцене весь день будут выступать музыкальные коллективы





Юные участники конкурса костюмов «Моё любимое животное Новосибирского зоопарка»





Веселье в самом разгаре





Отдельную площадку занимает клуб юных натуралистов — юннаты покажут своих животных и расскажут, как ухаживать за детёнышами, а у водоёма организуют «Озеро творчества» — гости праздника смогут научиться технике оригами, поучаствовать в народных играх. Дети и взрослые смогут перевоплотиться в любое животное с помощью аквагрима.





Бесплатные мастер-классы для детей





Можно сфотографироваться с животными зоопарка — они не рычат и не кусаются





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