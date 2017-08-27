Фоторепортаж: Новосибирский зоопарк отмечает 70-летний юбилей

Сегодня Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило отмечает 70-летний юбилей. С 11 часов в зоопарке и около входа в него начались конкурсы, мастер-классы, дегустации.


На юбилее зоопарка собрались горожане всех возрастов
На юбилее зоопарка собрались горожане всех возрастов


Главная площадка праздника, сцена, разместится у центрального фонтана — здесь в течение всего дня будут выступать музыкальные коллективы. Также в зоопарке организуют несколько интерактивных площадок.


«Центральная аллея зоопарка на весь день станет "Аллеей знаний", здесь будут проходить викторины и разнообразные игры, будут работать мастерские, в которых всех желающих научат делать замечательные фигурки животных из всевозможных материалов», — говорили в зоопарке.


Дети поздравляют зоопарк с юбилеем
Дети поздравляют зоопарк с юбилеем


Поздравить зоопарк пришли губернатор Владимир Городецкий и мэр Новосибирска Анатолий Локоть
Поздравить зоопарк пришли губернатор Владимир Городецкий и мэр Новосибирска Анатолий Локоть


«Предыстория нашего зоопарка начинается в 1933 году, тогда в состав новосибирской агробиостанции входил зоосад. Его научным руководителем был Максим Зверев, он и стал инициатором открытия в нашем городе зоопарка. С 1969 года, почти полвека, его возглавлял Ростислав Шило. Он создал мировую славу учреждению, которое стало одной из главных достопримечательностей города. Сегодня наш зоопарк отмечает свое 70-летие. Безусловно, он — один из лучших в стране, это любимое место новосибирцев и гостей города. От души желаю благополучия и процветания нашему любимому новосибирскому зоопарку!» — поздравил зоопарк с юбилеем Анатолий Локоть в соцсетях.


На главной сцене весь день будут выступать музыкальные коллективы
На главной сцене весь день будут выступать музыкальные коллективы


Юные участники конкурса костюмов «Моё любимое животное Новосибирского зоопарка»
Юные участники конкурса костюмов «Моё любимое животное Новосибирского зоопарка»


Веселье в самом разгаре
Веселье в самом разгаре


Отдельную площадку занимает клуб юных натуралистов — юннаты покажут своих животных и расскажут, как ухаживать за детёнышами, а у водоёма организуют «Озеро творчества» — гости праздника смогут научиться технике оригами, поучаствовать в народных играх. Дети и взрослые смогут перевоплотиться в любое животное с помощью аквагрима.


Бесплатные мастер-классы для детей
Бесплатные мастер-классы для детей


Можно сфотографироваться с животными зоопарка — они не рычат и не кусаются
Можно сфотографироваться с животными зоопарка — они не рычат и не кусаются


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Ксения Евдокимова
Фото Густаво Зырянова

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