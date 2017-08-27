Цех с маслом загорелся на заводе имени Кузьмина в Новосибирске

Цех с маслом загорелся на заводе имени Кузьмина в Новосибирске

Утром 27 августа на новосибирском заводе имени Кузьмина в Ленинском районе Новосибирска загорелся цех с маслом.


Пожар начался в 11:16.


«Пожар произошёл в подвале цеха № 4 на территории завода имени Кузьмина на улице Станционная, 28. Пожарные из подвала эвакуировали 6 человек, пострадавших нет. В ёмкостях горит отработанное масло», — рассказали в ГУ МЧС России по Новосибирской области.


Сейчас на месте пожара работают 29 спасателей и 9 спецмашин.


В пресс-службе ГУ МЧС России по НСО сообщили, что пожар на территории завода имени Кузьмина ликвидирован в 12:30. Причина возгорания пока не известна, добавили в МЧС.


В МЧС уточнили, что в бытовке, выгороженной в подвале цеха № 4, горела мебель и личные вещи рабочих.


Это уже второй крупный пожар за последние сутки: вчера 21:18 на ТЭЦ-2 загорелся трансформатор № 6, читатели НГС сообщили о как минимум двух взрывах на территории подстанции, после чего свет погас в сотнях домов. Подробности произошедшего читайте в нашем онлайн-репортаже.

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Ксения Евдокимова
Фото 54.mchs.gov.ru

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