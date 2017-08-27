Пропавшую 70-летнюю пенсионерку нашли на берегу Оби

Александру Пронину нашли погибшей поздно вечером 26 августа

В Новосибирске нашли пропавшую 23 августа 70-летнюю Александру Пронину — женщина умерла.





«Вчера поздно вечером её обнаружили прохожие на берегу реки Обь в Советском районе. Скорее всего, это не насильственная смерть. Сейчас идёт вскрытие, причина смерти точно будет известна после него», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель поисково-спасательного отряда «Маяк» Павел Злобин.





Александра Пронина пропала вечером 23 августа. Женщина жила одна, но за ней ухаживала сноха. Ранее пенсионерка неоднократно уходила из дома, но её быстро находили.





Недавно НГС.НОВОСТИ рассказали о розыске 27-летнего Евгения Лисса. 22 августа он вышел из дома в микрорайоне Нижняя Ельцовка, сказав супруге, что пошёл на работу. На работе Евгений так и не появился.