Из железа и стали: 15 лучших фото с фестиваля исторической реконструкции

В эти выходные в Заельцовском парке проходит фестиваль «Княжий двор», на который съехались реконструкторы со всей России и воссоздали быт Средневековья. Тысячи горожан пришли посмотреть на бои рыцарей, попробовать свинью на вертеле, послушать средневековую музыку и потанцевать. Самые яркие моменты фестиваля — в фоторепортаже НГС.НОВОСТИ.





Количество брутальных мужчин в выходные в Заельцовском парке просто зашкаливает





Прекрасные и смелые девушки очаровывали даже хищников





На фестиваль в этом году съехались реконструкторы со всей России





В Заельцовском парке царила атмосфера средневековой Европы





Дети с удовольствием участвовали в мастер-классах и пробовали «средневековую» еду





Прекрасная участница фестиваля реконструкции





Художественный руководитель ансамбля INSULA MAGICA Аркадий Бурханов играет на немецком средневековом дудельзаке — большой волынке





Даже самые грозные воины не теряли хорошего настроения





На «Княжем дворе» было два лагеря — раннего и высокого Средневековья: это IX–XI и XII–XV века





Проигравшие бойцы пощады не ждали





Рыцари на фестивале были суровы





На фестивале можно было попробовать себя в гончарном искусстве





Самое главное — правильный настрой на поединок





Рыцарские бои на ристалище — в битве сходились пятерки воинов





Посмотреть на зрелищные бои собрались тысячи новосибирцев





В прошлом году фестиваль «Княжий двор» получил специальный диплом Национальной премии Russian Event Awards-2016 как «лучшее туристическое событие исторической направленности».