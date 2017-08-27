Из железа и стали: 15 лучших фото с фестиваля исторической реконструкции
В эти выходные в Заельцовском парке проходит фестиваль «Княжий двор», на который съехались реконструкторы со всей России и воссоздали быт Средневековья. Тысячи горожан пришли посмотреть на бои рыцарей, попробовать свинью на вертеле, послушать средневековую музыку и потанцевать. Самые яркие моменты фестиваля — в фоторепортаже НГС.НОВОСТИ.
В прошлом году фестиваль «Княжий двор» получил специальный диплом Национальной премии Russian Event Awards-2016 как «лучшее туристическое событие исторической направленности».
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Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова