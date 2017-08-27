Из железа и стали: 15 лучших фото с фестиваля исторической реконструкции

В эти выходные в Заельцовском парке проходит фестиваль «Княжий двор», на который съехались реконструкторы со всей России и воссоздали быт Средневековья. Тысячи горожан пришли посмотреть на бои рыцарей, попробовать свинью на вертеле, послушать средневековую музыку и потанцевать. Самые яркие моменты фестиваля — в фоторепортаже НГС.НОВОСТИ.


Количество брутальных мужчин в выходные в Заельцовском парке просто зашкаливает
Количество брутальных мужчин в выходные в Заельцовском парке просто зашкаливает


Прекрасные и смелые девушки очаровывали даже хищников
Прекрасные и смелые девушки очаровывали даже хищников


На фестиваль в этом году съехались реконструкторы со всей России
На фестиваль в этом году съехались реконструкторы со всей России


В Заельцовском парке царила атмосфера средневековой Европы
В Заельцовском парке царила атмосфера средневековой Европы


Дети с удовольствием участвовали в мастер-классах и пробовали «средневековую» еду
Дети с удовольствием участвовали в мастер-классах и пробовали «средневековую» еду


Прекрасная участница фестиваля реконструкции
Прекрасная участница фестиваля реконструкции


Художественный руководитель ансамбля INSULA MAGICA Аркадий Бурханов играет на немецком средневековом дудельзаке — большой волынке
Художественный руководитель ансамбля INSULA MAGICA Аркадий Бурханов играет на немецком средневековом дудельзаке — большой волынке


Даже самые грозные воины не теряли хорошего настроения
Даже самые грозные воины не теряли хорошего настроения


На «Княжем дворе» было два лагеря — раннего и высокого Средневековья: это IX–XI и XII–XV века
На «Княжем дворе» было два лагеря — раннего и высокого Средневековья: это IX–XI и XII–XV века


Проигравшие бойцы пощады не ждали
Проигравшие бойцы пощады не ждали


Рыцари на фестивале были суровы
Рыцари на фестивале были суровы


На фестивале можно было попробовать себя в гончарном искусстве
На фестивале можно было попробовать себя в гончарном искусстве


Самое главное — правильный настрой на поединок
Самое главное — правильный настрой на поединок


Рыцарские бои на ристалище — в битве сходились пятерки воинов
Рыцарские бои на ристалище — в битве сходились пятерки воинов


Посмотреть на зрелищные бои собрались тысячи новосибирцев
Посмотреть на зрелищные бои собрались тысячи новосибирцев


В прошлом году фестиваль «Княжий двор» получил специальный диплом Национальной премии Russian Event Awards-2016 как «лучшее туристическое событие исторической направленности».

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Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова

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