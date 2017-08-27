Минэнерго: пожар на ТЭЦ-2 оставил без света больше 18 000 новосибирцев

Из-за пожара без света остались тысячи новосибирцев

В министерстве энергетики РФ подсчитали: из-за ЧП на ТЭЦ-2 в Новосибирске остались без света 18,3 тысячи новосибирцев. Причем пожар на проспекте Энергетиков вызвал сбои в работе и на ТЭЦ-3.







«На Новосибирской ТЭЦ-2 действием защит отключились первая и вторая шины 110 кВ и единственный находившийся в работе турбогенератор ТГ-3 (20 МВт); на Новосибирской ТЭЦ-3 (производственное подразделение АО «СИБЭКО») действием защит отключились турбогенераторы ТГ-12, ТГ-13 и ТГ-14. Станция снизила нагрузку до нуля без потери собственных нужд», - сказано в официальном сообщении Минэнерго.







«В настоящий момент осуществляется охлаждение трансформатора с целью предотвращения повторного возгорания и распространения огня на другие объекты ТЭЦ. Под отключение. по предварительным данным. попала часть Ленинского района, около 1000 объектов, в том числе более 90 объектов социального назначения, 3 серьезных медицинских учреждения. По медицинским учреждениям полного отключения электроэнергии не произошло, есть мерцание, но все оборудование работает. Медицинские учреждения готовят к переходу на резервные источники питания», — сообщил начальник главного управления МЧС России по Новосибирской области генерал-майор Виктор Орлов.







В СибЭКО подтвердили, что вызвал ЧП взрыв в трансформаторе, который накануне ремонтировали, однако уточнить причину взрыва отказались. «Взрыв произошел в открытом распределительном устройстве «трансформатор №6». Видимо, он приведен в негодность на длительное время. Причину взрыва прокомментировать не можем», - заявил на месте ЧП заместитель генерального директора по инвестициям СибЭКО Виктор Добреля.





Напомним, сегодня в 21:18 на ТЭЦ-2 загорелся трансформатор №6, читатели НГС сообщили о как минимум 2 взрывах на территории подстанции, после чего свет погас в сотнях домов. Подробности произошедшего читайте в нашем онлайн-репортаже.