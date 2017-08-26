СибЭКО начала подключать обесточенные дома к электричеству

Пожар начался на ТЭЦ-2 в 21.18
Пожар начался на ТЭЦ-2 в 21.18

Энергетики начали подключать к электричеству дома Ленинского района, оставшиеся без света из-за пожара на ТЭЦ-2.


Начальник отдела по связям с общественностью АО «СИБЭКО» Елена Погодаева сообщила: «Электроэнергию начали постепенно подавать в отключенные дома». По официальным данным. пожар произошел в трансформаторе, который накануне ремонтировали. О том, виноват ли в случившемся человеческий фактор, собеседница не уточнила. «Сейчас все в штатном режиме», — резюмировала она.


К 23:30, по информации находящихся на месте ЧП корреспондентов НГС.НОВОСТИ, свет дали на проспекте Энергетиков, в домах на Станиславского, а также в районе Монумента Славы. На карте "Мой Новосибирск" информации об отключениях по-прежнему нет.


«Это была вынужденная мера», — сообщили НГС.НОВОСТИ на месте ЧП представители СибЭКО, комментируя масштабный блэкаут Ленинского района.


Напомним, сегодня в 21:18 на ТЭЦ-2 загорелся трансформатор №6, читатели НГС сообщили о как минимум 2 взрывах на территории подстанции, после чего свет погас в десятках домов. Подробности произошедшего читайте в нашем онлайн-репортаже.

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