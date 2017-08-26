Пожар на ТЭЦ-2: на подстанции СИБЭКО произошли два взрыва

Перед пожаром произошло два взрыва
Перед пожаром произошло два взрыва

Очевидцы сообщают о сильном пожаре на ТЭЦ-2 в Ленинском районе Новосибирска. По словам наших читателей, перед пожаром прогремели два взрыва. Информации о пострадавших пока нет. 


Очевидцы сообщают о сильном пожаре на подстанции СибЭКО 


О сильном пожаре сообщили читатели НГС в 21:15. По словам очевидцев, начала гореть подстанция на ТЭЦ-2.

«Было два взрыва. Полицейский нам сказал, что ожидается еще один», — сообщают читатели. 


«Порядка 10 пожарных машин на месте пожара, и около 7 полицейских экипажей», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец.

Предположительно, пожар возник из-за попадания молнии


Читатели сообщают об отключении электричества на улицах Станционная, Путевая, Планировочная, Котовского. 


21:51 «Горит подстанция «СИБЭКО». По словам полицейских, было два взрыва. Вроде как бы ожидают третий взрыв. Куча машин пожарных, видимо, с двух берегов. Только полицейских я вижу семь машин, и на мосту ещё несколько – не дают людям парковаться», - рассказал очевидец Константин Артёменко.


По словам Константина, примерно в 21:15 он ехал в районе Монумента Славы и в стороне площади Труда увидел в небе беззвучную вспышку, которая была похожа на молнию. 


22:01 «Третий взрыв только что был. С правого берега техника уже не едет, на мосту в сторону площади Труда движение затруднено», — сообщает очевидец. 


22:10 Как сообщает очевидец Константин Артёменко, открытый огонь затушили. Пожарные ходят с фонариками и осматривают место. 


22:15 «Заливают водой, дымок еще идет, и 3 минуты назад еще одно слабое короткое замыкание было», — сообщает очевидец.


22:25  В районе пожара стабильно заработал интернет, хотя раньше были перебои. «4G интернет не работал от МТС, 3G еле справлялся с нагрузкой», — рассказал очевидец про ситуацию, которая была во время пожара. 


22:37 Один из читателей НГС Семён, ещё не подозревая о пожаре на «СИБЭКО», прислал в редакцию сообщение. Оно пришло на редакционный вацап примерно, когда пожар только начинался: «Мы без света на массиве Б. Богаткова 194/3, /5, /8 и т.д. В пятый раз за год? В 051 еле дозвонились - шквал звонков. Когда эти электросети сгорят насовсем...» Почти напророчил, Семён…


22:39 Появилось еще одно видео пожара на подстанции от наших читателей. Напоминаем, что сейчас огонь уже потушен.



22:40 Стала известна площадь пожара — по предварительным данным, около 50 квадратных метров. Пожару присвоена 3 категория опасности, сообщил НГС.НОВОСТИ источник в спецслужбах.


22:42 Без света, сообщают наши корреспонденты с места событий, жилые дома по обе стороны от Димитровского моста обесточены. также нет света на Монументе Славы и улице Титова, площади Труда, улицы Котовского и Плахотного. Информации о том, когда появится электричество в квартирах горожан, пока нет. На муниципальной карте "Мой Новосибирск" информации об отключениях пока нет вовсе.


22:44 «Работает резервное освещения, [пожарные] осмотр производят. Свет от фонариков бегает», - сообщает наш сегодняшний постоянный комментатор с места события Константин Артёменко. 


22:47 По официальным данным МЧС, которые появились буквально несколько минут назад, на подстанции горело масло. Наш корреспондент сообщает с места событий со ссылкой на одного из работников СибЭКО, что пожар начался из-за короткого замыкания.


22:51 Несмотря на то, что пожар уже потушен, к месту продолжают съезжаться пожарные и сотрудники МЧС. По словам корреспондента НГС.НОВОСТИ, на его глазах на место ЧП примчался один из пожарных, который, по его словам, ехал мимо в свой выходной день, но поменял маршрут, узнав о пожаре.


22:53 Сотрудники подстанции, которые отказались назвать свои имена, сообщили НГС.НОВОСТИ, что "свет дадут в ближайшие дни (!)". "Мы постараемся сделать это пораньше", — заявили они.


22:55 Во время пожара наши читатели сообщали, где в Ленинском районе нет света: не горит освещение здания Администрации района, не работают светофоры, не освещаются дороги в сквере Монумента Славы, нет света в домах на улице Станиславского со стороны Администрации района и с противоположной стороны, начиная от Монумента Славы, включая некоторые дома на улице Пархоменко. Как со светом в этих местах сейчас - пока не понятно. 



Ребята, жители Ленинского района — держитесь, мы с вами!


Мы следим за развитием событий.


Если вы стали свидетелем этого происшествия, присылайте фото и видео с места событий в нашу редакцию через сервис «Сообщи свою новость», на почту news@ngs.ru, в мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8-923-157-0000. 

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Александр Сильченко, Илья Калинин
Фото предоставлено читателями

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