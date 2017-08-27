Новосибирцы больше двух недель не могут получить свои посылки

В отделении почты задерживают выдачу посылок из-за рубежа

Уже больше двух недель в отделении Почты России № 88 в Кировском районе Новосибирска людям не выдают посылки. Об этом корреспонденту НГС.НОВОСТИ рассказал читатель Евгений. По словам мужчины, в отделении почты не называют ни причин задержек, ни сроков их решения.







«Уже более двух с половиной недель не разбирают посылки, которые приходят из зарубежья. У меня 11 посылок там лежит. Заказывал подарки родственникам на дни рождения, ребёнку вещи. Мероприятия прошли, ребёнок из вещей уже попросту вырос, а они всё никак не могут выдать мне посылки. А стоимость всех этих вещей тоже не маленькая. И такая проблема не только у меня. Я знаю, что и другие люди из нашего района не могут забрать свои вещи», — рассказал Евгений.





В отделении скопились десятки мешков с неразобранными посылками





В пресс-службе Почты России по Новосибирской области объяснили, что ситуация в почтовом отделении № 88 находится на контроле руководства Новосибирского почтамта.





«Все почтовые отправления будут выданы получателям. В настоящее время в отделение уже направлен дополнительный персонал», — добавили в пресс-службе.







17 августа новосибирцы пожаловались на гигантские очереди в отделениях Почты России: в ведомстве объяснили наплыв посетителей их желанием заплатить за воду и электричество.