Тысячи горожан пришли в Заельцовский парк смотреть бои рыцарей

Фестиваль "Княжий двор" в прошлом году назвали "лучшим туристическим событием исторической направленности"
Фестиваль "Княжий двор" в прошлом году назвали "лучшим туристическим событием исторической направленности"

В Заельцовском парке проходит фестиваль «Княжий двор», на который съехались реконструкторы со всей России и воссоздали на два дня быт Средневековья. 


«У нас два лагеря - раннего и высокого Средневековья: это IX-XI и XII-XV века. Проходят экскурсии, идет большая ярмарка, огромная таверна «У Кабана»… Можно посмотреть, как в Средневековье готовилась еда, а в таверне можно даже и приобрести различные блюда. Сегодня там готовят жареную свинью на вертеле. Помимо этого, выступают музыкальные и танцевальные коллективы, которые исполняют средневековую музыку и средневековые танцы», - сообщила корреспонденту НГС.НОВОСТИ куратор площадки «Княжий двор» и член клуба реконструкторов «Стальной кулак» Анастасия Панкова.


Тысячи горожан пришли в Заельцовский парк смотреть бои рыцарей


Сегодня самым зрелищным моментом стали рыцарские бои на ристалище – в битве сходились пятерки воинов. Из Москвы на эти битвы приехали титулованные бойцы, которые постоянно побеждают в Чемпионате мира средневекового боя «Битва наций». Самым зрелищным моментом воскресенья станут аналогичные женские бои, которые пройдут примерно в 12:00 - 13:00. Сам фестиваль закончится к четырём часам дня.


«Сколько человек в этом году уже к нам пришло, пока сложно сказать. У меня ощущение, что тут площадь Ленина [в праздник], а не Заельцовский парк. Очень много людей. По сравнению с прошлым годом, по моим наблюдениям, пришло больше народу. А в прошлом году за два дня «Княжий двор» посетило где-то 30 тысяч человек», - заметила Анастасия.


В прошлом году «Княжий двор» получил специальный диплом Национальной премии Russian Event Awards-2016 как «лучшее туристическое событие исторической направленности».


Недалеко от "Княжьего двора" разместился старейший российский этно-фестиваль "Живая вода"
Недалеко от "Княжьего двора" разместился старейший российский этно-фестиваль "Живая вода"


Недалеко от «Княжьего двора» расположился старейший в России фестиваль «Живая вода», в этом году ему 20 лет, куда съехались из разных городов коллективы и музыканты, играющие в стиле этно. Завершится «Живая вода» сегодня в 22:00.


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Илья Калинин
Фото Александра Ощепкова
Видео Марии Ерёменко

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