Хоккей: «Сибирь» вырвала победу у череповецкой "Северстали"

Борьба за шайбу была агрессивной весь матч
Борьба за шайбу была агрессивной весь матч

26 августа новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» провел очередной матч сезона Континентальной хоккейной лиги. 


Новосибирцы встретились дома с череповецкой «Северсталью», игра завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Это стало третьей победой новосибирцев подряд. 


«Сибирь» пропустила первую шайбу во втором периоде, в команде гостей отличился Матей Странски, забивший гол на 21-й минуте. Гости вели агрессивную борьбу, за что два игрока «Северстали» были удалены с поля.


Владимир Первушин забросил победную шайбу за 29 секунд до конца матча
Владимир Первушин забросил победную шайбу за 29 секунд до конца матча



Новосибирцы воспользовались большинством и сравняли счёт на 39-й минуте, отличился Александр Шаров. Счет оставался равным почти до конца игры, но на 59-й минуте решающую шайбу в ворота «Северстали» забросил Владимир Первушин.


«"Сибирь" вырывает победу!!!!» — отметил комментатор в онлайн-трансляции на сайте «Сибири».


Первый матч сезона «Сибирь» провела 22 августа.  Новосибирцы обыграли московский «Спартак» со счетом 3:1. 24 августа наши ребята вырвали победу у рижского «Динамо» обыграв гостей со счетом 2:1.

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Александр Сильченко
Фото hcsibir.ru

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