Борьба за шайбу была агрессивной весь матч

26 августа новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» провел очередной матч сезона Континентальной хоккейной лиги.



Новосибирцы встретились дома с череповецкой «Северсталью», игра завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Это стало третьей победой новосибирцев подряд.







«Сибирь» пропустила первую шайбу во втором периоде, в команде гостей отличился Матей Странски, забивший гол на 21-й минуте. Гости вели агрессивную борьбу, за что два игрока «Северстали» были удалены с поля.







Владимир Первушин забросил победную шайбу за 29 секунд до конца матча





Новосибирцы воспользовались большинством и сравняли счёт на 39-й минуте, отличился Александр Шаров. Счет оставался равным почти до конца игры, но на 59-й минуте решающую шайбу в ворота «Северстали» забросил Владимир Первушин.





«"Сибирь" вырывает победу!!!!» — отметил комментатор в онлайн-трансляции на сайте «Сибири».







Первый матч сезона «Сибирь» провела 22 августа. Новосибирцы обыграли московский «Спартак» со счетом 3:1. 24 августа наши ребята вырвали победу у рижского «Динамо» обыграв гостей со счетом 2:1.