Хоккей: «Сибирь» вырвала победу у череповецкой "Северстали"
26 августа новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» провел очередной матч сезона Континентальной хоккейной лиги.
Новосибирцы встретились дома с череповецкой «Северсталью», игра завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Это стало третьей победой новосибирцев подряд.
«Сибирь» пропустила первую шайбу во втором периоде, в команде гостей отличился Матей Странски, забивший гол на 21-й минуте. Гости вели агрессивную борьбу, за что два игрока «Северстали» были удалены с поля.
Новосибирцы воспользовались большинством и сравняли счёт на 39-й минуте, отличился Александр Шаров. Счет оставался равным почти до конца игры, но на 59-й минуте решающую шайбу в ворота «Северстали» забросил Владимир Первушин.
«"Сибирь" вырывает победу!!!!» — отметил комментатор в онлайн-трансляции на сайте «Сибири».
Первый матч сезона «Сибирь» провела 22 августа. Новосибирцы обыграли московский «Спартак» со счетом 3:1. 24 августа наши ребята вырвали победу у рижского «Динамо» обыграв гостей со счетом 2:1.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — его лично ведёт наш главный редактор, отбирая туда самые важные новости со своими комментариями.
Александр Сильченко
Фото hcsibir.ru