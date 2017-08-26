Новосибирцев попросили помочь в поиске 70-летней женщины

Поисковый отряд «Маяк» попросил у новосибирцев помощи в розыске и распространении информации о пропавшей 70-летней Александре Ивановне Прониной, которая 23 августа 2017 года ушла из дома на улице Ветлужская в районе ОбьГЭСа.







«Она живёт одна. Девушка – её сноха, которая за ней ухаживает, была у неё днём, через два часа вечером вернулась, а бабушки уже нет. <…> Эта фотография примерно четырнадцатилетней давности, она с паспортного стола. К сожалению, других её фотографий нет», - рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель поисково-спасательного отряда «Маяк» Павел Злобин.







Александра Пронина ранее неоднократно уходила из дома, но её быстро находили, и может страдать отсутствием памяти. Приметы женщины: рост 175 см, среднего телосложения, волосы седые, длиной до плеч.







Если вам что-либо известно о месте нахождения пропавшей Александры Прониной, просим сообщить в полицию по телефонам: 02, 102, 020 (с мобильного телефона) или на номер ДПСО «Маяк» 8-951-393-0911







Кстати, вчера НГС.НОВОСТИ рассказали о розыске своими родственниками 27-летнего Евгения Лисса. 22 августа он вышел из дома в микрорайоне Нижняя Ельцовка, сказав супруге, что пошёл на работу. На работе Евгений так и не появился.