Новосибирцев попросили помочь в поиске 70-летней женщины

Новосибирцев попросили помочь в поиске 70-летней женщины

Поисковый отряд «Маяк» попросил у новосибирцев помощи в розыске и распространении информации о пропавшей 70-летней Александре Ивановне Прониной, которая 23 августа 2017 года ушла из дома на улице Ветлужская в районе ОбьГЭСа. 


«Она живёт одна. Девушка – её сноха, которая за ней ухаживает, была у неё днём, через два часа вечером вернулась, а бабушки уже нет. <…> Эта фотография примерно четырнадцатилетней давности, она с паспортного стола. К сожалению, других её фотографий нет», - рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель поисково-спасательного отряда «Маяк» Павел Злобин.


Александра Пронина ранее неоднократно уходила из дома, но её быстро находили, и может страдать отсутствием памяти. Приметы женщины: рост 175 см, среднего телосложения, волосы седые, длиной до плеч.


Если вам что-либо известно о месте нахождения пропавшей Александры Прониной, просим сообщить в полицию по телефонам: 02, 102, 020 (с мобильного телефона) или на номер ДПСО «Маяк» 8-951-393-0911


Кстати, вчера НГС.НОВОСТИ рассказали о розыске своими родственниками 27-летнего Евгения Лисса. 22 августа он вышел из дома в микрорайоне Нижняя Ельцовка, сказав супруге, что пошёл на работу. На работе Евгений так и не появился.  

Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».

Илья Калинин
Фото предоставлено ДПСО «Маяк»

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