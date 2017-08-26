Пираты в городе: у фонтана на Орджоникидзе подняли флаг с черепом и костями

Чёрный пиратский флаг с черепом и костями развевался в центре города в течение часа — пока шёл митинг
Чёрный пиратский флаг с черепом и костями развевался в центре города в течение часа — пока шёл митинг

В центре города у фонтана на улице Орджоникидзе под чёрным пиратским флагом прошёл согласованный митинг за свободный интернет. Организатором акции выступило новосибирское отделение неофициальной Пиратской партии России.


«Этот митинг в первую очередь не против, а за. За свободу интернета. Самое главное [ограничение интернета] — это закон Яровой. Когда полгода хранится [у операторов связи] вся информация вплоть до личной переписки и телефонных разговоров <…> за наш же счёт. Ну и до закона Яровой за перепосты [в интернете] сажали людей», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ новосибирский представитель Пиратской партии России Владимир Савельев.


В этот раз на митинге за свободный интернет участников собралось меньше, чем в прошлом году, в два-три раза
В этот раз на митинге за свободный интернет участников собралось меньше, чем в прошлом году, в два-три раза


На митинге, по оценке корреспондента НГС.НОВОСТИ, присутствовало около 100 человек — каждый мог выйти к микрофону и высказать свою позицию. Один из участников рассказал историю родного брата Павла Лобарева, которого арестовали 11 июля 2017 года. Павел, как уточнил его брат, на своей странице соцсети «ВКонтакте» в конце 2015 года разместил пост о христианстве, исламе и терроризме. Сейчас по этому факту в следственном управлении СК России по Новосибирской области идёт следствие, подтвердил корреспонденту НГС.НОВОСТИ старший помощник руководителя управления СКР по НСО Михаил Третьяков.


На митинге работал «свободный микрофон» — каждый мог выйти и высказать свою позицию
На митинге работал «свободный микрофон» — каждый мог выйти и высказать свою позицию


Митинг за свободу интернета и против «пакета Яровой» проходил и в июле 2016 года — сразу после принятия Госдумой РФ пакета антитеррористических законов. Тогда в сквере у театра «Глобус» собралось более 200 человек.

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Илья Калинин
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