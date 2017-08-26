«Чистую Слободу» залило из-за похищенных 14 крышек ливневых колодцев

После вечернего пятничного дождя тротуары и дороги микрорайона «Чистая Слобода» ушли под воду
После вечернего пятничного дождя тротуары и дороги микрорайона «Чистая Слобода» ушли под воду

После вечернего дождя 25 августа ушли под воду дороги и тротуары микрорайона «Чистая Слобода» — фотографии потопа прислал читатель НГС. Руководство управляющей компании прокомментировало ситуацию. 


«В управляющей компании круглосуточно находятся специалисты. Как только эти фотографии (о подтоплении. — И.К.) к нам поступили, мы всё посмотрели и устранили. В 19:40 я получил фотографии, в 20:05 пропускная способность водоприёмного колодца была восстановлена», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ директор УК «КПД-Газстрой-Эксплуатация» Александр Яценко.


С возникшей проблемой коммунальщики справились оперативно — за 25 минут
С возникшей проблемой коммунальщики справились оперативно — за 25 минут


По словам директора УК, проблема возникла из-за того, что ливневая канализация была засорена посторонними предметами, которые туда попали ранее.


«У нас тут накануне украли крышки от четырнадцати ливневых колодцев. Поэтому весь мусор, который подмывало, туда беспрепятственно попадал. Но мы это всё устранили уже, прочистили. <…> Преступник [укравший крышки] найден, на неделе всё будет окончательно восстановлено», — пояснил Яценко.

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Илья Калинин
Фото читателя НГС (1), предоставлено УК «КПД-Газстрой Эксплуатация» (2)

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