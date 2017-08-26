Медведь напал на молодую женщину на вертолётной площадке

Медведь напал на молодую жительницу села Кыштовка на вертолётной площадке

Жительница Новосибирской области 1986 года рождения доставлена в больницу после нападения на неё медведя. Происшествие случилось на вертолётной площадке села Кыштовка.







«Женщина находилась в адекватном состоянии, но у неё были рваные раны головы и лица», — сообщили в пресс-службе областной полиции.







Как уточнили в полиции, сегодня стали известны подробности происшествия: 31-летняя жительница села, мать троих детей, вместе со своими родственниками собирала грибы и неожиданно наткнулась на медведицу. Как рассказали очевидцы, рядом был замечен медвежонок, поэтому зверь повёл себя агрессивно. Родственники не смогли сразу отбить женщину и вызвали полицию. Когда сотрудники полиции приехали на место, медведя уже не было. Проверка по происшествию ещё не закончена.







В конце июля НГС.НОВОСТИ рассказали о том, что новосибирские грибники замечали медведя в районе Северного объезда.