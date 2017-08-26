Медведь напал на молодую женщину на вертолётной площадке

Медведь напал на молодую жительницу села Кыштовка на вертолётной площадке
Медведь напал на молодую жительницу села Кыштовка на вертолётной площадке

Жительница Новосибирской области 1986 года рождения доставлена в больницу после нападения на неё медведя. Происшествие случилось на вертолётной площадке села Кыштовка.


«Женщина находилась в адекватном состоянии, но у неё были рваные раны головы и лица», — сообщили в пресс-службе областной полиции.


Как уточнили в полиции, сегодня стали известны подробности происшествия: 31-летняя жительница села, мать троих детей, вместе со своими родственниками собирала грибы и неожиданно наткнулась на медведицу. Как рассказали очевидцы, рядом был замечен медвежонок, поэтому зверь повёл себя агрессивно. Родственники не смогли сразу отбить женщину и вызвали полицию. Когда сотрудники полиции приехали на место, медведя уже не было. Проверка по происшествию ещё не закончена.


В конце июля НГС.НОВОСТИ рассказали о том, что новосибирские грибники замечали медведя в районе Северного объезда.

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Илья Калинин
Фото И.Нечаева (РИА Новости)

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