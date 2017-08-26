Новосибирцы выстроились в очередь за дешёвой пиццей и были готовы ждать заказа по 5 часов

Очередь в кассу начиналась ещё на улице





Новое заведение сети New York Pizza (NYP) начало работать сегодня, 26 августа, на улице Выборная, 140. Пиццерия открылась одновременно с кондитерской Kuzina, у которой с NYP одни и те же владельцы.







В самой пиццерии больше людей стояли в очереди, чем сидели уже с готовой пиццей





Как убедился корреспондент НГС.НОВОСТИ, к 13:00, когда было назначено торжественное открытие, в пиццерию выстроилась длинная очередь. Только снаружи заведения стояли не меньше 30 человек, и примерно такое же количество — внутри, от входа до касс.







Поначалу заведение готово было продавать по пять пицц в одни руки, но из-за большого количества желающих вынуждено было сократить норму до двух





Как объяснила руководитель службы доставки NYP Анна Рогозина, причиной ажиотажа стали объявленные сетью скидки. В день открытия целый круг пиццы диаметром 30 сантиметров можно было купить за 99 рублей. В обычные дни в NYP столько стоит один сегмент.





«С утра мы отдавали по пять пицц в одни руки, но сейчас вынуждены был сократить количество до двух. С начала дня продали уже больше 1500 пицц», — рассказала Рогозина.





В NYP называют дизайн нового заведения более современным





Управляющий партнёр группы NYP Евгения Головкова призналась, что в её компании не ожидали такого аншлага. «Кухня работает на пределе, люди которые сейчас стоят в очереди смогут только сделать заказ, выполнен он будет через несколько часов. Люди это знают, но готовы ждать», — говорит Евгения. По её словам, чтобы ускорить обслуживание, пришлось мобилизовать всю сеть, и сейчас заказы, сделанные за кассой в заведении на Выборной, выполняют так же в других пиццериях и везут на место силами службы доставки.





В новой пиццерии появилась электронная очередь





Открывшаяся пиццерия 19-е заведение сети в Новосибирске и первое, открытое в обновлённом дизайне. Кроме другого оформления в заведении установлены экраны электронной очереди. В том случае, если заказ не может быть полностью выполнен сразу же, посетитель получает чек с номером и может подождать в зале, пока заказанная им пицца или какое-то другое блюдо будут готовы.





По словам Евгении Головковой, новое заведение обошлось владельцам в 10 млн рублей. «В ближайшие пару лет мы планируем открыть в Новосибирске ещё порядка 6–7 ресторанов нового формата NYP», — рассказала Головкова.





Сеть NYP основана в 1996 году выходцем из США Эриком Шогреном. Сегодня насчитывает более 35 ресторанов в 12 городах России, в том числе в Москве, половина из которых работает по франшизе.







По данным 2ГИС, пиццу сегодня в Новосибирске в качестве одного из основных блюд предлагают 200 заведений и служб доставки. В сегменте фастфуда лидером по количеству точек среди пиццерий остается New York Pizza (под этим брендом в общей сложности работает 21 заведение). За ней следует американская Papa John's (7 точек). Из крупных новых игроков, только-только выходящих на новосибирский рынок, стоит отметить прежде всего сеть «Додо Пицца», которая весной открыла первое заведение в Новосибирской области в Бердске и сейчас уже строит два кафе — одно в ТЦ «Амстердам» у метро «Студенческая», другое на Красном проспекте, 17.







Очереди за товарами со скидкой выстраиваются в Новосибирске регулярно. В пятницу вечером, например, не меньше 500 человек собрались у магазина «Фрау Техника» на площади Маркса.