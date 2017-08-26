Миссис «Хрустальная корона Новосибирска» улетела в Африку

Новосибирская красавица, мать двоих детей, улетела в ЮАР побороться за корону «Миссис Вселенная»
Новосибирская красавица, мать двоих детей, улетела в ЮАР побороться за корону «Миссис Вселенная»

Миссис «Хрустальная корона Новосибирска» и 1-я вице-миссис Россия-Вселенная тридцатилетняя Ольга Быкова улетела в южноафриканский город Дурбан. Здесь пройдёт финал международного конкурса «Миссис Вселенная».


«В Дурбан съехались 84 участницы со всего мира. Из России восемь девушек. Помимо Оли, которая идёт там как "Миссис Сибирь", туда приехали: "Миссис Россия" Александра Данилюк из Омска, "Миссис Волга", "Миссис Симферополь", а также отдельные представительницы Сочи, Санкт-Петербурга, Москвы и Якутии», — рассказала организатор «Миссис Новосибирск International» Наталья Карелина.


Финал международного шоу красоты, где будет выбрана «Миссис Вселенная» состоится 4 сентября.


Национальный костюм Ольги Быковой для международного конкурса
Национальный костюм Ольги Быковой для международного конкурса


В Новосибирск на конкурсы красоты тоже съезжались девушки с разных стран мира. 19 августа в государственном концертном зале имени А.М. Каца вручали корону «Миссис Европа», которую завоевала участница из Гибралтара.

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Илья Калинин
Фото предоставлены Натальей Карелиной

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