Новосибирцы натыкаются на останки животных в парке «Городское начало»

Останки растерзанной крысы в парке «Городское начало»

23 августа новосибирский орнитолог Алексей Яновский обнаружил останки животных в парке «Городское начало».







Ранее мужчина рассказал НГС, что в этот парк переселились жить коршуны, которые и приносят мелких животных на корм своим птенцам.





«Впечатляет всё: обглоданные до косточек тушки голубей, расклеванные крысы, как молодые, так и взрослые, зубастые очень, не полностью съеденные небольшие судаки...





Но особенно возмутило то, что коршуны смогли схватить и расклевать довольно редкую повсюду птицу – коростеля», — рассказал корреспонденту НГС Яновский.







Так, орнитолог сфотографировал основной рацион хищных птиц – в зарослях парка он обнаружил останки серой куропатки и пару крыс. «Так что коршуны, как и всякие хищники не знают пощады при выборе добычи. Хорошо для местных птиц, что на днях коршуны улетят в направлении к местам зимовок», — добавил Яновский.





Орнитологи предполагают, кто коршуны охотятся на крыс и птиц далеко за городом, но приносят их в парк на корм птенцам





Минувшей весной коршуны прилетели в Новосибирск намного раньше обычного — одной из возможных причин таких миграций могло стать глобальное потепление.