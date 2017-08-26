Новосибирцы натыкаются на останки животных в парке «Городское начало»

Останки растерзанной крысы в парке «Городское начало»
Останки растерзанной крысы в парке «Городское начало»

 23 августа  новосибирский орнитолог Алексей Яновский обнаружил останки животных в парке «Городское начало».


Ранее мужчина рассказал НГС, что в этот парк переселились жить коршуны, которые и приносят мелких животных на корм своим птенцам. 


«Впечатляет всё: обглоданные до косточек тушки голубей, расклеванные крысы, как молодые, так и взрослые, зубастые очень, не полностью съеденные небольшие судаки...


 Но особенно возмутило то, что коршуны смогли схватить и расклевать довольно редкую повсюду птицу – коростеля», — рассказал корреспонденту НГС Яновский.


Так, орнитолог сфотографировал основной рацион хищных птиц – в зарослях парка он обнаружил останки серой куропатки и пару крыс. «Так что коршуны, как и всякие хищники не знают пощады при выборе добычи. Хорошо для местных птиц, что на днях коршуны улетят в направлении к местам зимовок», — добавил Яновский. 


Орнитологи предполагают, кто коршуны охотятся на крыс и птиц далеко за городом, но приносят их в парк на корм птенцам
Орнитологи предполагают, кто коршуны охотятся на крыс и птиц далеко за городом, но приносят их в парк на корм птенцам


Минувшей весной коршуны прилетели в Новосибирск намного раньше обычного — одной из возможных причин таких миграций могло стать глобальное потепление.

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Мария Шевлягина
Фото предоставлены Алексеем Яновским

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