Смертельная авария под Новосибирском: на «встречке» разбились BMW и Skoda

Авария произошла в Тогучинском районе Новосибирской области

25 августа на трассе в Новосибирской области произошла смертельна авария – водитель BMW пошел на обгон и допустил лобовое столкновение с Skoda Yeti.





Авария произошла в 15:47 на 57 километре трассы «Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий», в Тогучинском районе. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО, 47-летний водитель BMW выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Skoda Yeti, а затем с Nissan.







«В результате аварии 37-летний водитель Skoda погиб на месте, а водитель BMW был доставлен в ближайшую больницу. В аварии также пострадали пассажиры BMW – 34-летняя девушка и 14-летний мальчик, их тоже госпитализировали»,





— рассказали в полиции.







В пресс-службе ведомства добавили, что сейчас движение на трассе возобновлено.







Вчера в другой части Новосибирска произошла схожая авария — две иномарки столкнулись лоб в лоб на улице Толмачёвской. В машинах сработали подушки безопасности, водители получили небольшие травмы, поэтому отказались от госпитализации.