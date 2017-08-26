Смертельная авария под Новосибирском: на «встречке» разбились BMW и Skoda
25 августа на трассе в Новосибирской области произошла смертельна авария – водитель BMW пошел на обгон и допустил лобовое столкновение с Skoda Yeti.
Авария произошла в 15:47 на 57 километре трассы «Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий», в Тогучинском районе. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО, 47-летний водитель BMW выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Skoda Yeti, а затем с Nissan.
«В результате аварии 37-летний водитель Skoda погиб на месте, а водитель BMW был доставлен в ближайшую больницу. В аварии также пострадали пассажиры BMW – 34-летняя девушка и 14-летний мальчик, их тоже госпитализировали»,
— рассказали в полиции.
В пресс-службе ведомства добавили, что сейчас движение на трассе возобновлено.
Вчера в другой части Новосибирска произошла схожая авария — две иномарки столкнулись лоб в лоб на улице Толмачёвской. В машинах сработали подушки безопасности, водители получили небольшие травмы, поэтому отказались от госпитализации.
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Мария Шевлягина
Фото Густаво Зырянова