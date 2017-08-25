Ни пройти ни проехать: дождь залил дороги и тротуары в «Чистой Слободе»

В «Чистой Слободе» вечером 25 августа дождь затопил улицы

После вечернего дождя, прошедшего 25 августа, дороги и тротуары во дворах новосибирского микрорайона «Чистая Слобода» ушли под воду.





Фотографии потопа прислал читатель НГС, который сообщил, что подобная ситуация на дорогах после дождей — не редкость. Как ранее рассказал НГС.НОВОСТИ совладелец застройщика ГК «КПД-Газстрой» Евгений Покровский, еще в 2015 году в этом микрорайоне было уложено и смонтировано более 1000 погонных метров ливневой канализации, траты на нее составили порядка 43–47 млн рублей.





«Иначе у нас жилье не будут покупать, если кругом лужи и подтопления. [Если] в подвалах будет вода, разрушается сам дом — это опасно, много неудобств может возникнуть, [это] ускоряет процесс разрушения коммуникаций и фундаментов», — заявлял в прошлом году Покровский.





После дождя жителям «Чистой Слободы» бывает проблематично выйти из подъезда





Дороги оказались непригодны для использования после дождя





Самый сильный летний ливень в Новосибирске прошёл 12 июля — тогда многие дороги и тротуары города оказались под водой, а новосибирские водители встали в пробки во всём городе. Сервис Яндекс.Пробки оценивал заторы в 10 баллов из 10.