Ни пройти ни проехать: дождь залил дороги и тротуары в «Чистой Слободе»

В «Чистой Слободе» вечером 25 августа дождь затопил улицы
В «Чистой Слободе» вечером 25 августа дождь затопил улицы

После вечернего дождя, прошедшего 25 августа, дороги и тротуары во дворах новосибирского микрорайона «Чистая Слобода» ушли под воду. 


Фотографии потопа прислал читатель НГС, который сообщил, что подобная ситуация на дорогах после дождей — не редкость. Как ранее рассказал НГС.НОВОСТИ совладелец застройщика ГК «КПД-Газстрой» Евгений Покровский, еще в 2015 году в этом микрорайоне было уложено и смонтировано более 1000 погонных метров ливневой канализации, траты на нее составили порядка 43–47 млн рублей.


«Иначе у нас жилье не будут покупать, если кругом лужи и подтопления. [Если] в подвалах будет вода, разрушается сам дом — это опасно, много неудобств может возникнуть, [это] ускоряет процесс разрушения коммуникаций и фундаментов», — заявлял в прошлом году Покровский. 


После дождя жителям «Чистой Слободы» бывает проблематично выйти из подъезда
После дождя жителям «Чистой Слободы» бывает проблематично выйти из подъезда


Дороги оказались непригодны для использования после дождя
Дороги оказались непригодны для использования после дождя


Самый сильный летний ливень в Новосибирске прошёл 12 июля — тогда многие дороги и тротуары города оказались под водой, а новосибирские водители встали в пробки во всём городе. Сервис Яндекс.Пробки оценивал заторы в 10 баллов из 10. 

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Мария Шевлягина 
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