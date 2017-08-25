Грузовик протаранил Toyota Verossa на Ипподромской

Авария произошла на улице Ипподромской вечером 25 августа

Вечером 25 августа водитель грузовика из-за невнимательности протаранил Toyota Verossa.





«Участники аварии двигались со стороны улицы Военная в сторону Автовокзала.





Водитель грузовичка при повороте направо, во двор дома на улице Серебренниковская, 4/3, из второго ряда забыл посмотреть в зеркало заднего вида и собрал весь бок "Тойоте", двигавшейся в правом ряду»,





— рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».





Авария произошла на улице Ипподромской





Как отметили специалисты, в аварии никто не пострадал.







Утром 25 августа из-за другой аварии водители на Ипподромской оказались в длинной пробке. Затор начинался недалеко от улицы Гоголя, а заканчивался в районе улицы Кропоткина — здесь была авария.