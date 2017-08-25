Сибиряки устроили гигантскую очередь из-за распродажи в магазине на Маркса

На площади Маркса вечером 25 августа образовалась гигантская пробка в магазин

В Новосибирске на площади Маркса выстроилась огромная очередь в магазин бытовой техники DNS «Фрау Техника», который расположен в доме № 6 на улице Покрышкина.







«В очереди находится не менее 500 человек. За полчаса мы продвинулись на 50 метров, колонна простирается до остановки "Метро Площадь Маркса". Я думаю, что здесь сегодня не меньше тысячи человек пройдет — раз в 5–7 минут происходит запуск новых покупателей в магазин.





На моих глазах уже из магазина вынесли шесть больших телевизоров, много ноутбуков несут — а распродажа стартовала только полчаса назад»,





— рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец.







Магазин «Фрау Техника» будет работать до 5 утра





Как отметил мужчина, к нему уже подходили люди, которые были внутри магазина. Они поделились своими впечатлениями от цен. «Женщина рассказала, что большинство товаров отдаются по минимальной скидке, то есть до 10 %. Она разочаровалась, надеялась на скидки до 50 %», — добавил сибиряк.





Как ранее сообщали представители компании DNS, распродажа продлится до 5 утра.



Последний раз такой ажиотаж в Новосибирске был в середине июля — тогда жительницы Новосибирска устроили давку на входе в парфюмерный супермаркет «Золотое яблоко» на Красном проспекте. 21 июля супермаркет отмечал День рождения, первым 250 клиентам в тот день сотрудники пообещали подарить щедрые подарки.