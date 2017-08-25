Новосибирцы разлеглись на городском пляже в последние тёплые дни лета
В Новосибирске наступают последние выходные лета, но уже в пятницу горожане, радующиеся теплу, отправились позагорать и покупаться на городской пляж.
Сегодня в Новосибирске температура поднималась до +27 градусов. Днём 25 августа корреспондент НГС.НОВОСТИ застала на городском пляже «Наутилус» десятки человек. Люди пришли на пляж с семьёй или друзьями, купались в Оби, загорали на солнце, играли в волейбол.
В последние выходные лета погода позволит новосибирцам отдохнуть на пляже. Синоптики говорят, что к нам придёт тепло из Европы: днём в области температура будет от +23 до +28 градусов, а в Новосибирске — от +19 до +21 градуса.
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Ксения Евдокимова
Фото Ольги Бурлаковой