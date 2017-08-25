Новосибирцы разлеглись на городском пляже в последние тёплые дни лета

В Новосибирске наступают последние выходные лета, но уже в пятницу горожане, радующиеся теплу, отправились позагорать и покупаться на городской пляж.


Сибирячки ловят ещё тёплые августовские лучи
Сибирячки ловят ещё тёплые августовские лучи


На пляже горожане не только загорают, но и играют в волейбол
На пляже горожане не только загорают, но и играют в волейбол


Дети стреляют в отдыхающих из водяных пистолетов
Дети стреляют в отдыхающих из водяных пистолетов


Сегодня в Новосибирске температура поднималась до +27 градусов. Днём 25 августа корреспондент НГС.НОВОСТИ застала на городском пляже «Наутилус» десятки человек. Люди пришли на пляж с семьёй или друзьями, купались в Оби, загорали на солнце, играли в волейбол.


Отдыхают новосибирцы на пляже с семьёй
Отдыхают новосибирцы на пляже с семьёй


По берегу прогуливаются влюблённые парочки
По берегу прогуливаются влюблённые парочки


Новосибирцы с радостью проводят под солнцем последние дни лета
Новосибирцы с радостью проводят под солнцем последние дни лета


Новое фото появится у девушек в соцсетях
Новое фото появится у девушек в соцсетях


Многие делали селфи на пляже
Многие делали селфи на пляже


В последние выходные лета погода позволит новосибирцам отдохнуть на пляже. Синоптики говорят, что к нам придёт тепло из Европы: днём в области температура будет от +23 до +28 градусов, а в Новосибирске — от +19 до +21 градуса.


В такой жаркий день можно и прокатиться на теплоходе
В такой жаркий день можно и прокатиться на теплоходе


Сегодня в Новосибирске было до +27 градусов
Сегодня в Новосибирске было до +27 градусов


Пятница на пляже «Наутилус»
Пятница на пляже «Наутилус»


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Ксения Евдокимова
Фото Ольги Бурлаковой

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