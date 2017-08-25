Новосибирцы разлеглись на городском пляже в последние тёплые дни лета

В Новосибирске наступают последние выходные лета, но уже в пятницу горожане, радующиеся теплу, отправились позагорать и покупаться на городской пляж.





Сибирячки ловят ещё тёплые августовские лучи





На пляже горожане не только загорают, но и играют в волейбол





Дети стреляют в отдыхающих из водяных пистолетов





Сегодня в Новосибирске температура поднималась до +27 градусов. Днём 25 августа корреспондент НГС.НОВОСТИ застала на городском пляже «Наутилус» десятки человек. Люди пришли на пляж с семьёй или друзьями, купались в Оби, загорали на солнце, играли в волейбол.





Отдыхают новосибирцы на пляже с семьёй





По берегу прогуливаются влюблённые парочки





Новосибирцы с радостью проводят под солнцем последние дни лета





Новое фото появится у девушек в соцсетях





Многие делали селфи на пляже





В последние выходные лета погода позволит новосибирцам отдохнуть на пляже. Синоптики говорят, что к нам придёт тепло из Европы: днём в области температура будет от +23 до +28 градусов, а в Новосибирске — от +19 до +21 градуса.





В такой жаркий день можно и прокатиться на теплоходе





Сегодня в Новосибирске было до +27 градусов





Пятница на пляже «Наутилус»



