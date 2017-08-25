Новосибирца будут судить за стрельбу на танцах в Первомайском сквере

Обвиняемый новосибирец вину в убийстве не признал

В Новосибирске пойдёт под суд 39-летний мужчина, который в 2005 году расстрелял компанию возле бара в Первомайском сквере.





Обвинительное заключение утвердил заместитель прокурора Новосибирской области Андрей Турбин. Документ отправили в Центральный районный суд, а копию заключения вручили 39-летнему новосибирцу.







«Вину обвиняемый в инкриминируемых преступлениях не признал, выдвинул версию, что оборонялся от напавших на него людей», — рассказали в следственном управлении СКР по Новосибирской области.







Следователи установили, что преступление случилось в ночь с 13 на 14 апреля 2005 года около кафе-бара «Аквариум» на Советской, 14«а». Обвиняемый (ему тогда было 27 лет) отдыхал там с подругой, к ним подошёл 31-летний мужчина и пригласил девушку потанцевать. После этого мужчины поссорились, и обвиняемый решил, что после вечерники у него будет конфликт с незнакомой ему компанией.







«Он отправил 27-летнюю подругу за гладкоствольным карабином марки "Сайга-410", снаряженным патронами 410-го калибра. Не посвященная в его преступные намерения девушка привезла оружие в заведение около 4 утра», — сообщают следователи.







Обвиняемый вышел из бара и увидел стоящих неподалёку мужчину, с которым поссорился, ещё двух мужчин и девушку. Он подошёл к ним и выстрелил шесть раз — у всех пострадавших были различные травмы. А потом новосибирец увидел мужчину, которого ещё в баре заметил в компании расстрелянных им людей, и выстрелил в него два раза, но промахнулся. Тогда стрелок сбил мужчину с ног и ударил стволом «Сайги» в голову — от такого удара 32-летний мужчина умер на месте.







После этого обвиняемый уехал в Кемеровскую область, купил себе паспорт на другое имя и переехал в Краснодарский край. Поймать новосибирца правоохранители не могли почти 12 лет, из-за этого расследование уголовного дела приостановилось. Обнаружить и задержать мужчину удалось только в феврале 2017 года.





«В Новосибирске в 2017 году доподлинно установить личность обвиняемого помогла его ссора в 2003 году с соседом. Тогда он доставлялся в милицию и у него взяли отпечатки», — говорят следователи.





Мужчину обвиняют в убийстве, а также причинении средней тяжести и лёгкого вреда здоровью. Сейчас он заключён под стражу.