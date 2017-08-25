Около Ипподромской начали строить 15-этажную насосную станцию с офисами

Около дома по улице Якушева, 16/1 развернулись строительные работы — фото стройплощадки в редакцию НГС.НОВОСТИ прислала жительница соседнего дома на улице Шевченко, 11 Анастасия. 


«Недельки две-три точно идут [работы]. <…> Сейчас полным ходом что-то роют и днём, и вечером, когда мы уже с работы приезжаем, — рассказала Анастасия. — Нас уже всех заинтересовало, что там происходит. Кто-то говорит, что там насосная станция, кто-то — что административное здание, ничего не понятно».


Стройплощадка находится перед домом на улице Якушева, 16/1 и практически упирается в мост над магистралью
Стройплощадка находится перед домом на улице Якушева, 16/1 и практически упирается в мост над магистралью


На муниципальном портале мэрии Новосибирска указано, что 1 августа компании «Аквамарин» разрешили построить на этом участке площадью 3350 кв. м понизительную насосную станцию. Помимо самой станции тут будет трансформаторная подстанция, помещения административного назначения и автостоянка, то есть фактически бизнес-центр. 


При этом площадь здания по проекту составляет почти 12 тысяч кв. м, а высота — 15 этажей, уточнили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в мэрии Новосибирска. 


Для сравнения: площадь строящегося неподалёку бизнес-центра компании «СД Альфа Капитал» на улице Кирова, 23 составляет, по данным мэрии, около 11,5 тысяч кв. м. У этого офисного здания 16 этажей, включая подземный и технический.


Строители начали готовить котлован под здание
Строители начали готовить котлован под здание


В компании «Аквамарин» на звонок корреспондента НГС.НОВОСТИ не ответили. По данным «СПАРК», она принадлежит бизнесмену Николаю Степанову, он также владеет компаниями, входящими в ГК «Строитель». В частности, является совладельцем «Полезной площади» (построила апарт-комплекс JET Apartments) и «Элитного дома» (ЖК «Эталон»), а также УК «Строитель». В ГК «Строитель» оперативно уточнить, входит ли «Аквамарин» в их структуру, не смогли.


Район Ипподромской — один из самых застраиваемых в городе, при этом не только жильём. Весной здесь, например, начали строить 4-этажный ресторан.

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Лиза Пичугина
Фото предоставлено читательницей НГС

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