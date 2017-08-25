Испуганной сибирячке отказались возвращать деньги за путёвку в Турцию

Девушка планирует отдохнуть на возвращённые деньги, а затем пойти в суд
Девушка планирует отдохнуть на возвращённые деньги, а затем пойти в суд

Туроператор «Библио-Глобус» официально отказался возвращать деньги жительнице Новосибирска Дарье Максимовой за путёвку в Турцию. Девушке отдали около 20 тысяч рублей, а остальные 80 тысяч списали в качестве понесённых расходов на авиабилеты и забронированные места в отеле.


Как сообщали ранее НГС.НОВОСТИ, Дарья купила путёвку в Турцию, чтобы отдохнуть там с мамой и 6-летней сестрой. Позднее девушка увидела пугающие сообщения Ростуризма и других ведомств о том, что на курорте участились случаи заболевания вирусом Коксаки, который сопровождается лихорадкой и сыпью на руках, ногах и во рту. Максимова решила отменить поездку и попросила турагентство вернуть стоимость путёвки — 103 тысячи, но ей отказали. 

 

«По закону "О защите прав потребителей" возврат денежных средств должен произойти в течение 10 дней, — объясняет Дарья корреспонденту НГС.НОВОСТИ ожидание возврата до 25 августа. — 


Сегодня мы получили бумагу, которая звучит как официальный отказ возвращать деньги. 


Они сказали, что, поскольку вылеты в Турцию не запрещены, они не считают нужным возвращать деньги, а сообщения Ростуризма они считают недостаточно вескими. Мол, это носит рекомендательный характер». Копия письма есть в распоряжении НГС.НОВОСТИ.


Девушка добавила, что сейчас решает, где отдохнуть на возвращённые деньги, а после этого планирует идти в суд.


В управлении Роспоребнадзора считают, что Дарье обязаны вернуть всю стоимость путёвки, несмотря на то, что вылеты в Турцию не запрещены: «Турист вправе потребовать в судебном порядке расторжения договора. <…> До начала путешествия туристу возвращается денежная сумма, равная общей цене турпродукта. 


Информация [Ростуризма] является свидетельством очевидного ухудшения условий путешествия, указанных в договоре», — пояснили НГС.НОВОСТИ в управлении со ссылкой на закон «Об основах туристической деятельности в РФ». 


В PR-службе туроператора «Библио-Глобус» комментировать ситуацию с Дарьей НГС.НОВОСТИ отказались.


Тем временем пора отпусков подходит к концу. Недавно НГС.НОВОСТИ опросили новосибирцев о прошедшем отдыхе.

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Кирилл Шматков
Фото Татьяны Фатеевой

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